Tatranská galéria pripravila výstavu A.Fedákovej a J.Čepa

Poprad 7. septembra (TASR) - Tatranská galéria v Poprade pripravila pre návštevníkov novú výstavu "Hory poznania". V rámci nej uvedie tvorbu dvojice ženských výtvarníčok spod Tatier – Anny Fedákovej a Jany Čepa. Informovala o tom riaditeľka galérie a kurátorka Anna Ondrušeková s tým, že okrem lokálneho pôsobiska spája obe umelkyne aj medzigeneračný vzťah pedagóg – žiak.



"Anna Fedáková je našim návštevníkom známa vďaka výstave Otváranie, Jana Čepa sa v priestoroch galérie predstaví vôbec prvýkrát. Autorky odprezentujú svoje najnovšie diela inšpirované krajinárskym prostredím Tatier, ktoré je obom dôverne známe," priblížila Ondrušeková.



Drsné vysokohorské prostredie je podľa nej v obrazoch Jany Čepa pretavené skrz intuitívne, pocitové prežívanie daného momentu. Autorka sa usiluje zachytiť nálady a dojmy, ktoré v nej krajina zanechala. Vo svojej tvorbe spracováva tematiku času a priestoru. "Maliarsky zachytáva výseky z dôverne známeho prostredia, ktoré sa pre ňu, paradoxne, stáva prostriedkom na uchopenie svojho vnútorného prežívania," ozrejmila kurátorka s tým, že absencia figúry a príbehu ponecháva priestor na to, aby divák sám interpretoval jednotlivé diela na základe vlastných spomienok, pocitov, asociácií a fantázie.



Pre Annu Fedákovú predstavuje príroda prostriedok pre maliarske vyjadrenie a uvažovanie o vlastnom vnútri. Jej obrazy sú podľa Ondrušekovej symbolicko-filozofickou výpoveďou o potrebe sebapoznania dosiahnutého prostredníctvom reflexie prírody. "Krajinu chápe symbolicky, cesta na vrchol hory vyjadruje cestu človeka za poznaním. Podobne ako v jej predošlých prácach, aj tentoraz je dôležitým motívom obrazu prenikanie či vyžarovanie svetla," dodáva riaditeľka s tým, že Fedákovej diela sú výpoveďou o hľadaní jej vlastnej duchovnej cesty a filozofie. Pracuje so symbolickými hodnotami svetla, vytvára krehké a poetické obrazy len s jemnými náznakmi základných tvarov, ale aj maľby prekypujúce pestrou farebnosťou a radosťou. Využíva netradičné umelecké postupy a materiály ako napr. liatie papieroviny, maľba na hodváb, oleje zaliate do vosku i svietiace voskové objekty.



Vernisáž výstavy oboch autoriek je naplánovaná na piatok 9. septembra o 17. hodine a v priestoroch starej popradskej elektrárne potrvá do 23. októbra.