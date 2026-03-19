Štvrtok 19. marec 2026
Tatranská galéria pripravila výstavu sochárky Ch. Habermann von Hoch

Na snímke návštevníci si prezerajú vystavené obrazy počas výstavy v Tatranskej galérii v Poprade. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Umelecký rozvoj autorky hlboko ovplyvnil jej otec Alfred Habermann - medzinárodne uznávaný umelecký kováč a sochár, od ktorého sa naučila tradičné techniky spracovania kovu.

Autor TASR
Poprad 19. marca (TASR) - Tatranská galéria v Poprade pripravila pre návštevníkov výstavu česko-nemeckej sochárky a dizajnérky Christine Habermann von Hoch. Vernisážou ju sprístupnia v piatok 20. marca o 17.00 h. Informovala o tom riaditeľka galérie Anna Ondrušeková s tým, že autorka na Slovensku vystavuje vôbec po prvý raz.

Christine Habermann von Hoch je známa svojimi monumentálnymi sochami z ocele, ale aj subtílnou plastikou, ktorá dáva železu dojem krehkosti. Oslovila nás svojou zaujímavou inštaláciou, rozhľadom v umení a srdečnosťou,“ uviedla Ondrušeková s tým, že pri svojej tvorbe kombinuje intelektuálnu hĺbku s charakteristickým vizuálnym jazykom.

Umelecký rozvoj autorky hlboko ovplyvnil jej otec Alfred Habermann - medzinárodne uznávaný umelecký kováč a sochár, od ktorého sa naučila tradičné techniky spracovania kovu. Svoj ateliér založila v Příbore v Českej republike, kde tvorí autonómne umelecké a dizajnové diela. Popri svojej umeleckej činnosti prednáša na medzinárodnej úrovni a zdieľa svoje odborné znalosti v celej Európe a Spojených štátoch.

Pracuje na pomedzí hmoty a metafyziky. Jej diela premieňajú surovú silu ocele na nádoby svetla, odrazu a duchovnej rezonancie. Prostredníctvom monumentálnych sôch, architektonických realizácií a rafinovaných dizajnových objektov odhaľuje kov nielen ako materiál, ale aj ako médium transcendencie,“ upozornila riaditeľka galérie. Do svojich diel často komponuje svetlo, v úžitkovej tvorbe sa venuje designu svietidiel.

Jej diela budú v starej popradskej elektrárni vystavené do začiatku mája.
