Tatranská galéria si podujatiami pripomína transport do Osvienčimu

Poprad 22. marca (TASR) - Tatranská galéria v Poprade si každoročne pripomína výročie prvého transportu židovských žien a dievčat zo Slovenska z 25. marca 1942. Séria podujatí sa začína v stredu a vyvrcholí v piatok (24. 3.) pri pamätnej tabuli na železničnej stanici. Informovala o tom riaditeľka galérie Anna Ondrušeková.



"Hlavný program pozostáva z cyklu odborných prednášok za účasti významných zahraničných a slovenských hostí a koncertu. Súčasťou programu je tiež premietanie dokumentárneho filmu a pietna spomienka," vymenovala Ondrušeková.



V stredu dopoludnia sa návštevníkom predstaví Matej Beránek zo vzdelávacieho oddelenia Múzea holokaustu v Seredi. Za ním nasleduje prednáška v podaní amerického profesora psychológie Kevina E. Simpsona na tému Futbal pod hákovým krížom. O 17.00 h vystúpi so svojou rozpravou Mats Tangestuen, akademický riaditeľ Židovského múzea v Oslo, na tému Holokaust v tvorbe nórskeho umelca Victora Linda. "Stredajší program vyvrcholí o 18.00 h koncertom hudobnej skupiny Mojše Band. Jeho dramaturgia s názvom Piesne z lágru pozostáva z vybraných skladieb a piesní, ktoré sa viažu k obdobiu holokaustu," doplnila riaditeľka.



Vo štvrtok (23. 3.) bude na tému Ženy z prvého transportu prednášať vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok. Nasledovať bude opäť Tangestuen s témou Holokaust v Nórsku a slovenské paralely. "O 18. hodine si prvé transporty pripomenieme v kine Tatran v životopisných dokumentoch režiséra Rada Dubravského a producenta Martina Korčoka," doplnila Ondrušeková s tým, že program pietnej spomienky uzatvoria pri pamätnej tabuli na Železničnej stanici Poprad-Tatry v piatok o 11.00 h.



Tento rok sa v Tatranskej galérii koná spomienka na obete aj v rámci medzinárodného projektu Art & Holocaust s podporou grantov EHP. Jeho súčasťou je výstava pod názvom Pamäť miesta a mesta, ktorá reflektuje hrôzy holokaustu prostredníctvom ôsmich generačne rozdielnych umelcov. Cieľom projektu je podľa riaditeľky podporiť sociálnu spravodlivosť, rovnosť šancí, prístup k vzdelaniu a rešpekt k jazyku, kultúre a ľudskej dôstojnosti ako nástrojov na zlepšenie spolunažívania medzi všetkými skupinami obyvateľov.



V tzv. dobytčích vagónoch transportovali pred 81 rokmi spod Tatier do poľského Osvienčimu 999 dievčat a mladých žien v domnienke, že cestujú za prácou. Ondrušeková upozornila, že do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov počas druhej svetovej vojny vypravili zo Slovenska spolu viac než 70.000 Židov, prežilo len niekoľko stoviek z nich. "Je stále potrebné pripomínať hrôzy fašizmu a upozorňovať na rôzne extrémistické prejavy aj v súčasnej dobe. Podujatia, ktoré sme pripravili, sú určené širokej verejnosti, no najmä mladej generácii," uzatvára riaditeľka.