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Tatranská galéria sprístupní výstavu fotografií z prestavby kina Máj
Výstava Imricha Svitanu v Art Klube prináša fotografie z prestavby budovy bývalého kina Máj v mestskej časti Veľká.
Autor TASR
Poprad 9. júna (TASR) - Tatranská galéria v utorok sprístupní novú výstavu pod názvom Imrich Svitana - Divadlo Poprad vo výstavbe. V Art Klube starej elektrárne návštevníci na desiatkach fotografií uvidia autentický pohľad na vznik kultúrnej stavby, v ktorej v minulosti sídlilo kino Máj. Galéria informovala, že expozícia zachytáva jednotlivé etapy výstavby od prvých stavebných prác až po finálnu podobu.
„Imrich Svitana je autor, ktorý sa pôvodne chcel stať maliarom, no postupne sa vyprofiloval ako rezbár, sochár, medailér, šperkár a kameňosochár. Vo svojej tvorbe čerpá najmä z prírody, života a dlhoročných skúseností, pričom sa snaží odhaľovať skryté príbehy a tajomstvá materiálov, najmä kameňa. Významnou súčasťou jeho umeleckého života bola aj dokumentácia architektúry a kultúrnych projektov, ku ktorým patrí aj budova Divadla Poprad,“ priblížila galéria.
Výstava Imricha Svitanu v Art Klube prináša fotografie z prestavby budovy bývalého kina Máj v mestskej časti Veľká. Objekt prešiel rozsiahlou architektonickou obnovou a v súčasnosti slúži ako sídlo profesionálneho Divadla Poprad s veľkou a malou scénou, letným javiskom, kaviarňou a priestormi pre kultúrne a spoločenské podujatie.
„Pre Imricha Svitanu mala táto premena aj osobný rozmer. Keďže žije a tvorí v bezprostrednom susedstve objektu, mal jedinečnú príležitosť zblízka sledovať celý proces výstavby a dokumentovať veľkolepú architektonickú premenu bývalého kina na nové centrum kultúrneho života. Jeho fotografie zachytávajú nielen jednotlivé stavebné etapy, ale aj zrod nového kultúrneho priestoru, ktorý dnes obohacuje život mesta Poprad,“ dodáva galéria s tým, že vernisáž sa uskutoční o 17.00 h a návštevníci budú môcť výstavu vidieť do konca augusta.
„Imrich Svitana je autor, ktorý sa pôvodne chcel stať maliarom, no postupne sa vyprofiloval ako rezbár, sochár, medailér, šperkár a kameňosochár. Vo svojej tvorbe čerpá najmä z prírody, života a dlhoročných skúseností, pričom sa snaží odhaľovať skryté príbehy a tajomstvá materiálov, najmä kameňa. Významnou súčasťou jeho umeleckého života bola aj dokumentácia architektúry a kultúrnych projektov, ku ktorým patrí aj budova Divadla Poprad,“ priblížila galéria.
Výstava Imricha Svitanu v Art Klube prináša fotografie z prestavby budovy bývalého kina Máj v mestskej časti Veľká. Objekt prešiel rozsiahlou architektonickou obnovou a v súčasnosti slúži ako sídlo profesionálneho Divadla Poprad s veľkou a malou scénou, letným javiskom, kaviarňou a priestormi pre kultúrne a spoločenské podujatie.
„Pre Imricha Svitanu mala táto premena aj osobný rozmer. Keďže žije a tvorí v bezprostrednom susedstve objektu, mal jedinečnú príležitosť zblízka sledovať celý proces výstavby a dokumentovať veľkolepú architektonickú premenu bývalého kina na nové centrum kultúrneho života. Jeho fotografie zachytávajú nielen jednotlivé stavebné etapy, ale aj zrod nového kultúrneho priestoru, ktorý dnes obohacuje život mesta Poprad,“ dodáva galéria s tým, že vernisáž sa uskutoční o 17.00 h a návštevníci budú môcť výstavu vidieť do konca augusta.