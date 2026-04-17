Tatranská galéria udelí Cenu profesora M. Slivku štyrom osobnostiam
Tatranská galéria udeľuje Cenu profesora Martina Slivku sporadicky.
Autor TASR
Poprad 17. apríla (TASR) - Tatranská galéria v Poprade udelí v piatok Cenu profesora Martina Slivku za mimoriadny prínos v oblasti kultúry v podtatranskej oblasti severného Spiša. Ocenenie si tento rok prevezmú štyri osobnosti. Ako informovala riaditeľka galérie Anna Ondrušeková, udelením ceny chce galéria upozorniť verejnosť na významné osobnosti regiónu.
Ocenenie si prevezmú Tatiana Snitková za dlhoročnú redaktorskú a scenáristickú prácu v televízii zameranú na kultúru a propagáciu regionálnych kultúrnych inštitúcií a umelcov a Tatiana Pirníková za vznik Divadla Poprad, ktoré vzniklo prestavbou bývalého kina Máj. Cenu získajú aj Erika Cintulová za dlhoročnú činnosť v oblasti múzejníctva a starostlivosti o zachovanie a rekonštrukciu Kežmarského hradu a Dalibor Mikulík za aktívnu činnosť pri rozvoji múzejníctva a obnove hradu Stará Ľubovňa vrátane tvorby nových expozícií a akvizícií.
Tatranská galéria udeľuje Cenu profesora Martina Slivku sporadicky, v tomto roku ju odovzdá po piaty raz so súhlasom rodiny. O laureátoch rozhoduje komisia zložená z osobností kultúrneho a spoločenského života. Autorom tohtoročnej ceny je akademický sochár Imrich Svitana. „Symbolická postava predstavuje výnimočné vlastnosti ocenených, múdrosť, rozhľadenosť, empatiu a lásku k umeniu a kultúrnym hodnotám na Slovensku,“ doplnila riaditeľka.
