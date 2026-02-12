< sekcia Regióny
Tatranská galéria uvedie výstavu k 100. výročiu narodenia O. Ivana
Výstava pod názvom Reminiscencie je spomienkou na Ivanovu tvorbu a naplnený život, ktorý venoval umeniu a svojej rodine.
Autor TASR
Poprad 12. februára (TASR) - Tatranská galéria v Poprade uvedie vo štvrtok podvečer do života výstavu venovanú 100. výročiu narodenia Ondreja Ivana. Súčasťou vernisáže bude aj predstavenie rozsiahlej monografie - Ondrej Ivan Doma nie som prorokom od autora Miroslava Klebana. Kurátorka výstavy a riaditeľka galérie Anna Ondrušeková informovala, že výstavu budú môcť návštevníci vidieť do 15. marca.
Výstava pod názvom Reminiscencie je spomienkou na Ivanovu tvorbu a naplnený život, ktorý venoval umeniu a svojej rodine. „Je oslavou nevšednej ľudskej energie, tvorivého ducha a životného optimizmu tohto umelca, ktorý žil a tvoril pod Tatrami,“ uviedla Ondrušeková. Verejnosti chcú ukázať to najhodnotnejšie, čo v priebehu svojho činorodého života autor vytvoril. Výstavu tvoria ukážky z reštaurátorskej tvorby, krajinomaľby, zátišia a portréty, vytvorené najmä technikou olejomaľby, pochádzajúce prevažne zo súkromného majetku autora a z depozitu Tatranskej galérie v Poprade, Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa a Galérie umelcov Spiša.
Ondrej Ivan sa narodil 24. februára 1926 vo Veľkej pri Poprade. Bol jedným z prvých slovenských absolventov odboru reštaurátorstvo na Akadémii umenia v Prahe. V tejto činnosti pokračoval aj počas pôsobenia vo Východoslovenskej galérii v Košiciach (1959 - 1965), kde sa venoval reštaurovaniu gotickej tabuľovej maľby, barokovej plastike a ikonovej maľbe. Takmer od začiatku stál pri budovaní regionálnej galérie v Liptovskom Mikuláši.
„Ondrej Ivan ako maliar - tvorca je realista. Realizmus je preňho jedinou tvorivou metódou, ktorou zachytáva a vyjadruje svoj vzťah k prírode a rodnému kraju. Technická stránka jeho maľby je ovplyvnená štúdiom veľkých majstrov: Tiziana, Rubensa, Rembrandta, Ruisdaela a iných, ktorých kópie vynikajúco zvládol ako študent. Takmer celý svoj život zameriaval svoje tvorivé úsilie v prevažnej miere práve na tému krajiny. Vo vzťahu k nej, ale aj k všetkému krásnemu bol taký, akého sme ho roky poznali - jednoduchý, úprimný, čestný,“ upozornila riaditeľka. Ivan zomrel 15. augusta 2018 vo Veľkej.
