Tatranská galéria v Poprade prezentuje diela jubilujúceho F. Žoldáka

Poprad 11. septembra (TASR) - Tatranská galéria v Poprade patrí v týchto dňoch dielam slovenského výtvarníka Františka Žoldáka. Výstavu pripravili v priestoroch Artklubu pri príležitosti jeho 80. narodenín a prináša výber z umelcovej bohatej tvorby. Kurátorka výstavy a riaditeľka galérie Anna Ondrušeková informovala, že prezentujú rôzne témy, žánre a výtvarné techniky.



Samotný autor v galérii pôsobil v rokoch 1967 až 1989 ako jej riaditeľ. Vlastnej tvorbe sa Žoldák intenzívne venuje od polovice 60. rokov. Výber z jeho diel tvoria realistické aj abstraktné ukážky. Aktuálne vystavuje už v poradí na 70. autorskej výstave. Ondrušeková uviedla, že priebežne tvoril lyricko-realistické motívy zátiší obyčajných vecí, dedinských i mestských zákutí s charakteristickou architektúrou, ako i spišskú či zamagurskú krajinu. Postupne jeho tvorba spela k voľnej abstrakcii, a to najmä v technike akvarelu.



"Inšpiráciu nachádzal v poézii, ale hlavne v džezovej a komornej hudbe. Atribúty prírody, rôzne fyzikálne a vesmírne javy využíva na zobrazenie kompozícií v polohe štylizovanej a abstraktnej geometrie. Na realizáciu týchto malieb používa olej a akryl, no jeho obľúbenou technikou je akvarel a pastel," dodala kurátorka. Autor získal viacero ocenení, každoročne vystavoval s členmi klubov popradských a kežmarských výtvarníkov. Verejnosť si bude môcť výstavu v krajskej galérii v Poprade pozrieť do 29. októbra.



V starej popradskej elektrárni vystavuje v súčasnosti aj slovenský intermediálny umelec Juraj Bartusz. Výber zameraný na jeho aktuálnu tvorbu za posledné desaťročie pod názvom Rytmy a gestá je verejnosti sprístupnený do 22. októbra.