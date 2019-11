Tatranská galéria v Poprade pripravila dve tematické výstavy

Poprad 18. novembra (TASR) – Tatranská galéria v Poprade pripravila pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie dve výstavy. Prvou z nich, ktorú môžu návštevníci starej elektrárne vidieť od pondelka, je výstava „Chceme slobodu! Pád komunistického režimu na Slovensku". „Autormi sú Peter Jašek, Ján Pálffy, pričom ide o panelovú výstavu Ústavu pamäti národa (ÚPN), ktorá približuje dramatické udalosti pádu komunistického režimu v Československu,“ uviedla kurátorka a vedúca zbierok Tatranskej galérie Lívia Pemčáková. Jednotlivé panely oboznamujú návštevníkov s vývojom komunistického režimu do roku 1989. Detailne sa zaoberajú všetkými kľúčovými udalosťami revolúcie, od jej vypuknutia, cez aktivity študentov, zakladanie opozičných hnutí, masové demonštrácie, až po generálny štrajk a politické rokovania okrúhlych stolov. „Osobitnú pozornosť autori venovali aktivitám Štátnej bezpečnosti a slobodným voľbám v roku 1990, ktoré definitívne potvrdili pád totalitného režimu a obnovenie demokracie,“ doplnila Pemčáková s tým, že jednotlivé fotografie a dokumenty sú z viacerých archívnych zdrojov, z Tlačovej agentúry SR, Vlastivedného múzea v Galante či Západoslovenského múzea a osobných zbierok takmer dvadsiatky autorov. V priestoroch Tatranskej galérie bude výstava inštalovaná do piatku 22. novembra.



„Druhá výstava, ktorú sme pripravili, je 'Sametová/Nežná'. Ubehlo 30 rokov, odkedy máme možnosť žiť v slobodnej spoločnosti, a to je naozaj dobrý dôvod na zamyslenie. Zaujíma nás, aký sa uchoval vizuálny obraz udalostí roku 1989, a aké najzaujímavejšie momenty zachytili slovenskí a českí fotografi, či už ich fotografovali ako zamestnanci agentúr a redakcií, z vlastného záujmu, alebo ako aktívni účastníci protestov,“ doplnila Pemčáková s tým, že niektoré snímky boli nájdené v archívoch autorov a vystavené budú vôbec po prvýkrát. Kurátorom expozície je Tomáš Pospěch a organizátorom České centrum Bratislava. Predstavené fotografie troch slovenských a štyroch českých fotografov môžu byť podľa Pemčákovej pre pamätníkov výzvou, či si na niektoré z týchto obrazov po rokoch ešte spomenú. „Tým mladším môžu v skratke sugestívne priblížiť vtedajšie euforické časy naplnené nádejou a očakávaniami. Je stále dosť dôvodov, prečo si tieto udalosti aj po troch desaťročiach pripomínať,“ skonštatovala. Dodala, že výstava bude pre návštevníkov sprístupnená vo štvrtok 21. novembra.