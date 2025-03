Tatranská horská služba zaznamenala rekordný počet zásahov

Vysoké Tatry 6. marca (TASR) - Dobrovoľní horskí záchranári z Vysokých Tatier vo februári znova zaregistrovali rekordný počet zásahov. Na svahoch zasahovali počas najkratšieho mesiaca v roku celkovo 192-krát. Pôvodne rekordný bol doteraz predošlý mesiac január, keď na Štrbskom Plese a v strediskách v Ždiari ošetrili 170 úrazov. Predseda Tatranskej horskej služby (THS) František Mrázik uviedol, že z pohľadu závažnosti vo februári stúpol počet ľahkých úrazov.



"Stredne ťažké úrazy ostali na rovnakej úrovni. Počet ťažkých úrazov síce klesol z januárových 18 percent na súčasných deväť, no niektorí pacienti by sa mali počítať aj za viac ako jeden úraz. Napríklad 38-ročná slovenská lyžiarska odchádzala zo svahu vrtuľníkom so zlomeninou nohy, poranením hlavy, poranením chrbtice a zlomeninou ôsmich rebier," zhodnotil Mrázik. Na Solisku zase vážnou polytraumou skončil úraz snoubordistu, ktorý nezvládnutím jazdy skončil v bezvedomí vymrštený mimo zjazdovky v kosodrevine. Celkovo päťkrát záchranári na svahoch spolupracovali s Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou. Gro úrazov tvorili poranenia kĺbov dolných končatín. Prevažne išlo o zranenia kolenných väzov. Z pohľadu národnosti dominovali Poliaci, ktorí mali vo februári taktiež školské prázdniny.



Od začiatku sezóny pomoc dobrovoľných horských záchranárov potrebovalo 433 osôb. Paralelne so záchranou na svahoch sa počas sezóny konalo aj vyškolenie siedmich nových členov. Mrázik upozornil, že byť členom dobrovoľného zboru THS znamená byť všestranný v horských aktivitách. "Aj tento rok vítame nových záujemcov, ktorí chcú rozšíriť naše rady. Po minuloročných siedmich nových členoch čakajú na tohtoročné kurzy dvaja uchádzači a dvere máme otvorené aj pre ďalších. Stačí vyplniť formulár zverejnený na našej webovej stránke," dodáva Mrázik.



Rada THS žiadosti pravidelne prehodnocuje, nasledujú vstupné testy z oblasti horolezectva, lyžovania a skialpinizmu a miestopisu Vysokých Tatier. Po ich úspešnom absolvovaní sa z uchádzača stáva čakateľ a postupuje do letného a zimného školenia horskej záchrany. Úspešným absolvovaním je následne na valnom zhromaždení členov označený za riadneho člena - záchranára.