Botanická záhrada v Tatranskej Lomnici ponúka pocitový chodník

Vysoké Tatry 3. augusta (TASR) - Šancu naplno precítiť rôznorodé prírodné materiály umožní návštevníkom Expozície tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici nový Chodník cez lávku pod korunami stromov. Tento týždeň sa stal súčasťou jej vyše trojhektárového areálu. Informovala o tom vedúca expozície Janka Černická.



Približne 120 metrov dlhá trasa vedie lesom, križuje potok a jej záver patrí pocitovému chodníčku, ktorý podľa Černickej ocenia najmä deti. "Predovšetkým najmenším návštevníkom botanickej záhrady sme chceli dopriať nové pocity a zážitky. Takto majú príležitosť doslova na vlastnej koži precítiť rozličné prírodné materiály. Je všeobecne známe, že takéto pocitové chodníky majú pozitívny vplyv nielen na samotné zmysly, ale aj motoriku a koordináciu pohybov," objasnila vedúca expozície, ktorú prevádzkuje Správa Tatranského národného parku.



Popritom si návštevníci doprajú aspoň krátku prechádzku lesom a spoznajú tak nielen umelo vytvorené alpína s flórou typickou pre jednotlivé vegetačné stupne, ale i prostredie, v ktorom dostáva prednosť príroda pred ľudskou rukou. Trasu by časom mali oživiť ešte ďalšie vtáčie búdky a kŕmidlo, ochranári uvažujú aj nad fotopointom pri kmeni starej vŕby.



Botanická záhrada ponúka návštevníkom možnosť spoznať vzácne a ohrozené druhy tatranskej kveteny i dreviny rastúce v Tatrách. Môžu sa tak poprechádzať medzi alpínami, teda skalkami s rastlinstvom vápencových a silikátových podkladov. Do konca augusta je expozícia otvorená denne od 9.00 do 17.00 h, v septembri sa otváracia doba skráti do 15.00 h.