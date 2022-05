Tatranská múzejná noc ponúkne sokoliarov i zábavu pre deti

Tatranská Lomnica 12. mája (TASR) – Do celoslovenskej akcie Noc múzeí a galérií sa v sobotu (14. 5.) zapojí aj Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici. V poradí 7. ročník Tatranskej múzejnej noci ponúkne pestrý program vrátane sokoliarov, svoje umenie predstaví šéfkuchár Ľubomír Šmindák, najmenších potešia rozprávky, ekohry či kreatívna dielňa. Informovala o tom Martina Petránová zo Správy Tatranského národného parku (TANAP).



Podujatie odštartuje v sobotu o 17.00 h a brány múzea ostanú otvorené do 21.00 h. Úvod bude patriť sokoliarskej skupine majstra Vagana. "Svoj kumšt predstavia v rámci trištvrtehodinového programu, v ktorom hlavnú úlohu zohrajú dravce. Vidieť sokolíka pestrého či plamienku driemavú v akcii bude pre každého určite veľkým zážitkom a tí odvážnejší si ako spomienku možno odnesú aj fotografiu s orlom skalným," uviedla Gabriela Chovancová, zoologička a kurátorka zoologických zbierok Múzea a Výskumnej stanice TANAP-u, ktorá je koordinátorkou akcie.



Priestory múzea rozvonia šéfkuchár Ľubomír Šmindák, ktorý stojí za projektom Chef from the woods a ktorý pod holým nebom vykúzli menu z lokálnych surovín. Pred zotmením čaká návštevníkov prednáška Pavla Balla, ktorý zasvätil profesionálny život ochranára, ale aj svoj voľný čas tatranským svišťom. Nasledovať bude večerné kino, ktoré ponúkne rozprávky so zvieracími aktérmi.



Počas dňa bude vstup do múzea bezplatný.