Tatranská príroda ožíva, prebrali sa už medvede a jazvece

Vysoké Tatry 16. marca (TASR) – Vo Vysokých Tatrách sa zo zimného spánku prebrali jazvece lesné a medvede hnedé. Ich pohyb však zaznamenali už v januári, čo bol dočasný jav, keďže medveď a jazvec sú nepraví zimní spáči. Dokážu sa za zimu niekoľkokrát prebudiť, opustiť brloh a potom sa vrátiť alebo si nájsť ďalší. Uviedol to pre TASR riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko s tým, že svište sú na rozdiel od nich praví zimní spáči, ktorí spia nepretržite pol roka a zo svojich úkrytov sa vyhrabú až okolo 15. apríla.



Ako ďalej priblížil, medvede hnedé sa v tomto skorom jarnom období špecializujú na mršiny alebo úhyny po zime. Sú tak považované za sanitárov lesa. Neskôr, keď začne rásť vegetácia, živia sa zväčša rastlinnou potravou. V niektorých oblastiach vo Vysokých Tatrách zájdu aj ku kontajnerom. Každoročne sa tento jav opakuje, no v tomto roku ho zatiaľ nezaznamenali.



Majko ozrejmil, že tohtoročná miernejšia zima bola pre ostatné živočíchy v Tatranskom národnom parku ľahšia, keďže snehové aj mrazové podmienky neboli dlhotrvajúce. „V súčasnom skorom jarnom období sa už pasú kamzíky na vyschnutej minuloročnej vegetácii. Začína štebot vtákov, zásnubné lety orlov skalných a sokolov sťahovavých, ktoré už stavajú hniezda. Ďalej je rozbehnutý tok tetrova hoľniaka a tetrova hlucháňa. Začali už hniezdiť aj dutinové lesné sovy - pôtik kapcavý a kuvíčok vrabčí a tiež sova dlhochvostá. Krkavcovité vtáky zase prežívajú obdobie dvorenia a postupného znášania vajec,“ opísal riaditeľ.



V jarnom období sa začína zachovanie rodu. Majko podotkol, že prevažná časť Tatier patrí pod chránené vtáčie územie, čo znamená, že vtáky by tam mali mať pokoj na bezpečné rozmnožovanie. Tetrov hoľniak a tetrov hlucháň sú mimoriadne citlivé na vyrušenie a akúkoľvek prítomnosť človeka, ktorá na ne pôsobí stresujúco. V období toku dvorí sliepkam, ktoré potom znášajú vajíčka. Neskôr v apríli sa začnú vyhrabávať svište zo svojich úkrytov a v máji sa zase rodia kamzíčatá. „Návštevníkov by som chcel preto poprosiť, aby rešpektovali všetky usmernenia, pohybovali sa len po vyznačených turistických chodníkoch a nemali na voľno pustené psy, ktoré potom rušia, prenasledujú a lovia zvieratá,“ upozornil Majko.