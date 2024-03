Tatranská verzia klipu Happy má 10 rokov, je najúspešnejšia na svete

Vysoké Tatry 22. marca (TASR) - Medzinárodný deň šťastia si vo Vysokých Tatrách tento týždeň pripomenuli na Lomnickom štíte, kde sa po desiatich rokoch stretli hlavní aktéri slovenskej verzie videoklipu k pesničke Happy od Pharela Williamsa. Tá má v súčasnosti na platforme Youtube približne 7,5 milióna videní a je tak podľa marketingového manažéra horského strediska Vysoké Tatry Lukáša Brodanského jednoznačne najúspešnejšou na svete.



Zapojenie sa do celosvetovej výzvy a natočenie tatranskej verzie videoklipu Happy – We are from High Tatras, Slovakia, vzniklo podľa Brodanského úplne spontánne a vytvorili ho za 48 hodín. "Využili sme fakt, že v tom čase sme v stredisku nahrávali kampaňové video na ďalšiu sezónu. Keďže sme videli, že popri tom sa spustila Happy-mánia s točením klipov, povedali sme si, že to využijeme. Myšlienka bola, že každý komparzista niečo zatancuje a podarilo sa," priblížil Brodanský.



Hlavnou hviezdou videa vtedy bola Michaela, ktorá sa na terase na Lomnickom štíte predviedla tancom v plavkách a lyžiarskej prilbe. Po desiatich rokoch sa tam vrátila a priniesla so sebou aj obraz slnečných hodín, ktorý vytvorila. Ten bude súčasťou výzdoby interiéru najvyššie položenej kaviarne na Slovensku.



"Návštevnosť Vysokých Tatier v porovnaní s rokom 2014 významne narástla. Je to najmä vďaka zahraničnej klientele, pri ktorej registrujeme v porovnaní s rokom 2014 zhruba 20- až 30-percentný nárast. Veríme, že práve množstvo energie, ktorú sme venovali do oslovenia zahraničných trhov vrátane tohto klipu, pomohlo Tatrám a zaslúžili sa o ich dobré meno a väčší záujem zahraničných hostí," uzavrel Brodanský.