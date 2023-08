Tatranské medvieďatá sa udomácňujú v košickej zoologickej záhrade

Vysoké Tatry 28. augusta (TASR) - Tri medvedie siroty, ktoré odchytili začiatkom júna medzi Štrbským a Popradským plesom, sa po rehabilitácii udomácňujú v košickej zoologickej záhrade. Správa Tatranského národného parku (TANAP) o tom informuje na svojej webstránke.



Ako uvádza, po tom, čo v Tatrách spozorovali trojicu mláďat medveďa hnedého bez vodiacej medvedice, začali oblasť monitorovať zamestnanci Správy TANAP-u i Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Prítomnosť medvedice neevidovali ani v nasledujúcich dňoch, navyše zdravotný stav medvieďat sa zhoršoval. Padlo preto rozhodnutie mláďatá odchytiť.



"Samotný odchyt prebehol úspešne v spolupráci stráže prírody Správy TANAP-u, obecných policajtov zo Štrby a zamestnancov ŠOP SR. Tri medvedie siroty sme previezli do Záchrannej stanice pre zranené živočíchy Zázrivá," povedal zoológ Správy TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici Michal Haring.



V Zázrivej medvieďatám zabezpečili karanténu a v neposlednom rade ich pripravovali na presun do zoo Košice, kde im poskytnú všetku potrebnú starostlivosť. Čoskoro tiež verejnosti predstavia nové prírastky, ktoré dostali mená Alica, Hugo a Michal.