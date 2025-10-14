< sekcia Regióny
Tatranské podzemie objavovalo 100 poľských a slovenských jaskyniarov
Okrem speleologických aktivít nechýbali ani odborné prednášky o pôvode, histórii výskumu a dokumentácii jaskýň, návštevy SMOPaJ a Tatrzamskeho Archívu Planety Ziemia v Koscielisku.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 14. októbra (TASR) - Počas 65. ročníka Jaskyniarskeho týždňa objavovalo 100 jaskyniarov z Poľska a Slovenska tatranské podzemie. Podujatie zorganizovalo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s poľským Tatranským národným parkom. Múzeum o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Poľskí účastníci preskúmali slovenské jaskyne - Prosiecku, Javorinku, Novú Kresanicu, Ľadovú priepasť a Demänovskú jaskyňu mieru. Na oplátku slovenskí jaskyniari navštívili poľské jaskyne, ako Jaskyňa Sniežna, Čierna, Goryczkowa či jaskyne v Doline Koscieliskej a Malej Laki,“ uviedli z múzea.
Okrem speleologických aktivít nechýbali ani odborné prednášky o pôvode, histórii výskumu a dokumentácii jaskýň, návštevy SMOPaJ a Tatrzamskeho Archívu Planety Ziemia v Koscielisku. Účastníci mali možnosť si pozrieť aj výstavu ocenených fotografií z medzinárodnej súťaže Speleofotografia 2024.
Podujatie vyvrcholilo premiérou dokumentárneho filmu Červené vrchy - hory, ktoré v minulosti rozdeľovali a dnes spájajú. „Tatranské podzemie, hoci rozdelené štátnymi hranicami, spája ľudí svojou krásou a jedinečnosťou, inšpiruje k spolupráci a podporuje budovanie trvalých cezhraničných vzťahov,“ doplnili z múzea.
Jaskyniarsky týždeň sa konal v rámci projektu Tatranské podzemie pre všetkých, spolufinancovaného Európskou úniou prostredníctvom Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027.
