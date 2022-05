Tatranskej múzejnej noci dominovali dravce

Vysoké Tatry 15. mája (TASR) – Siedmemu ročníku Tatranskej múzejnej noci, ktorú na Noc múzeí (14. 5.) pripravilo Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici, dominovali dravce. Nad očakávania organizátorov tiež návštevníci prejavili záujem o kulinárske špeciality z lokálnych surovín. TASR o tom informovala Martina Petránová zo Správy TANAP-u.



"Nečakali sme, že príde až toľko ľudí. Myslím si, že deti sa zabavili. V rámci našej lesnej pedagogiky majú možnosť sa hravou formou v prvom rade niečo naučiť o lese a akousi čerešničkou na torte sú dravce, ktoré vždy berieme so sebou," uviedol vedúci sokoliarskej skupiny Sokoliari majstra Vagana Hubert Pilát. Aj keď sa sokoliari predviedli so sokolom pestrým, výrom africkým, sokolom myšiarom či plamienkou driemavou, najväčší rešpekt v plnej premietacej sále vzbudil orol skalný s kazašskými koreňmi. "O fototermín s ním bol taký záujem, že v expozícii múzea ostal pózovať aj po skončení takmer hodinového zážitkového programu v podaní sokoliarov," priblížila Petránová.



Okrem netradičnej prehliadky muzeálnych priestorov Rodinné potulky po múzeu spojenej s interaktívnou hrou sa tiež mohli návštevníci Tatranskej múzejnej noci dozvedieť zaujímavosti zo života svišťov, večer zakončili rozprávky so zvieracou tematikou.