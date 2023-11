Tatranský ľadový dóm je venovaný návšteve kráľovnej Alžbety II.

Vysoké Tatry 16. novembra (TASR) - Tatranský ľadový dóm je po ľadových stavbách inšpirovaných architektúrou z rôznych kútov sveta tento rok venovaný návšteve kráľovnej Alžbety II. vo Vysokých Tatrách. Kupola na Hrebienku ukrýva ľadovú stavbu s motívom chrámu Westminster Abbey z Londýna. Vo štvrtok ho predstavili novinárom. Návštevníci si ho budú môcť pozrieť od piatka (17. 11.). TASR o tom informoval Marián Galajda zo spoločnosti Tatry mountain resorts.



"Písal sa 24. október 2008, keď Hrebienok navštívila britská panovníčka, kráľovná Alžbeta II. V roku 2023 uplynulo presne 15 rokov od tejto chvíle, a práve preto ako pocta jej excelencii a zároveň pocta jej nasledovníkovi, kráľovi Karolovi III., vyrástol na Hrebienku Tatranský ľadový dóm inšpirovaný Westminster Abbey. Chrámom, ktorý je nielen miestom korunovácií, ale aj posledných rozlúčok britských kráľov," uviedol manažér Tatranského ľadového dómu Lukáš Brodanský.



"Kráľovná Alžbeta II. mala špeciálny vzťah k Vysokým Tatrám a Westminsterské opátstvo má špeciálny vzťah s kráľovskou rodinou. Nikdy som si nemyslel, že budem mať možnosť vidieť Westminster Abbey z ľadu. Budeme tu vidieť určite veľa britských turistov a rovnako verím, že aj veľa Slovákov inšpiruje k návšteve Veľkej Británie," povedal veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Nigel Baker.









Veľvyslanec zároveň odhalil pamätnú tabuľku pripomínajúcu návštevu Alžbety II. vo Vysokých Tatrách, ktorá po uzavretí ľadového dómu nájde svoje nové miesto na Hrebienku.



Otvorenie dómu je už tradične zároveň aj symbolickým otvorením zimnej sezóny vo Vysokých Tatrách. "Poprajme si, aby bola zimná sezóna čo najlepšia a návštevníci našli v Tatrách všetko to, čo hľadajú. Veríme, že britská dominanta aj v nadväznosti na posilnené letecké spojenie Tatier s Londýnom prinesie aj viac hostí z Veľkej Británie," uviedla riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.



Hlavným staviteľom dómu bol už tradične Adam Bakoš, pod ktorého vedením pracovali rezbári zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Nemecka. Pred vstupom do kupoly nájdu návštevníci výstavu fotografií pripomínajúcu návštevu Alžbety II. vo Vysokých Tatrách. Súčasťou dómu je aj výstava zmenšených replík korunovačných predmetov venovaná priamo Westminsterským opátstvom. V dóme zároveň vystavuje viacero diel umelecký sklár a dizajnér Achilleas Sdoukos.



Pri výrobe dómu bolo použitých 225 ton ľadu a pozostáva z 1800 ľadových blokov. Najvyšší bod stavby má 11,5 metra a priemer kupoly, v ktorej je umiestnená stavba, je 25 metrov. Otvorený bude denne až do 14. apríla 2024. Bude tiež miestom 12 hudobných koncertov a vystúpení.