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VIDEO: Tatranský ľadový dóm je venovaný svätému Františkovi z Assisi
Bazilika na Hrebienku vznikla z 2000 ľadových blokov s hmotnosťou 250 ton. Na stavbu tak bolo použitých viac ľadu než kedykoľvek v doterajšej histórii Tatranského ľadového dómu.
Autor TASR
Vysoké Tatry 12. novembra (TASR) - Tatranský ľadový dóm je tento rok venovaný svätému Františkovi z Assisi, od ktorého smrti si v roku 2026 pripomíname 800 rokov. Dominantným objektom 14. ročníka ľadového dómu je ľadová podoba monumentálnej baziliky Santa Maria degli Angeli z Assisi. Tatranský ľadový dóm vytvorilo 40 sochárov a pomocníkov zo Slovenska, z Čiech a Nemecka, ktorí na výstavbu použili 250 ton ľadu. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Tatry Mountain Resorts Marián Galajda.
Ľadovej podobe baziliky Santa Maria degli Angeli z Assisi z prednej strany dominuje pohľad na monumentálne priečelie so sochami na vrchole. Po ľavej strane nájdu návštevníci ľadový betlehem a pripomienku Vianoc roku 1223, keď František v Grecciu po prvý raz pripravil jasle.
„Najvzácnejšie miesto ukrýva zadná časť stavby. Tu stojí drobná Porciunkula - pôvodne malý kamenný kostolík, ktorý svätý František našiel opustený a vlastnými rukami opravil. Práve toto miesto je považované za kolísku františkánov. Aj v ľadovej podobe tvorí srdce celej baziliky. Vo vnútri je z ľadu a farebných skiel vytvorený aj jej vzácny oltárny obraz. Pri Porciunkule stojí aj Damiánsky kríž, ktorý podľa tradície k Františkovi prehovoril. Celú ľadovú baziliku je možné obísť dookola a objavovať ju zo všetkých strán,“ uviedol manažér projektu Tatranského ľadového dómu Lukáš Brodanský.
Tatranský ľadový dóm disponuje i latinským pozdravom „Pax et bonum - Pokoj a dobro“, vyrytým do ľadu. Pozdrav vychádza zo slov samotného Františka, ktorý v Testamente napísal, že mu Pán zjavil pozdrav „Pán nech ti dá pokoj“. „Celý svet oslavuje svätého Františka, 800 rokov od jeho úmrtia. Mňa inšpiruje aj tým, že to je svätec, ktorý nadchýna nielen veriacich, ale všetkých ľudí dobrej vôle. On miloval prírodu, napísal nádherný chválospev na stvorenstvo, na Stvoriteľa a opravoval kostoly,“ priblížil spišský diecézny biskup František Trstenský.
Bazilika na Hrebienku vznikla z 2000 ľadových blokov s hmotnosťou 250 ton. Na stavbu tak bolo použitých viac ľadu než kedykoľvek v doterajšej histórii Tatranského ľadového dómu. Pod vedením hlavného autora Adama Bakoša na nej pracovalo 40 sochárov a pomocníkov zo Slovenska, z Česka a Nemecka. Najvyšší bod stavby dosahuje takmer 11 metrov.
„Tatranský ľadový dóm už celé roky prináša život aj počas zimnej sezóny. V lete je to turisticky frekventované miesto a v zime chýbala nejaká atrakcia, ktorá by tu pritiahla ľudí, a práve Tatranský ľadový dóm dokonale splnil túto úlohu,“ uzavrela výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
Ľadovej podobe baziliky Santa Maria degli Angeli z Assisi z prednej strany dominuje pohľad na monumentálne priečelie so sochami na vrchole. Po ľavej strane nájdu návštevníci ľadový betlehem a pripomienku Vianoc roku 1223, keď František v Grecciu po prvý raz pripravil jasle.
„Najvzácnejšie miesto ukrýva zadná časť stavby. Tu stojí drobná Porciunkula - pôvodne malý kamenný kostolík, ktorý svätý František našiel opustený a vlastnými rukami opravil. Práve toto miesto je považované za kolísku františkánov. Aj v ľadovej podobe tvorí srdce celej baziliky. Vo vnútri je z ľadu a farebných skiel vytvorený aj jej vzácny oltárny obraz. Pri Porciunkule stojí aj Damiánsky kríž, ktorý podľa tradície k Františkovi prehovoril. Celú ľadovú baziliku je možné obísť dookola a objavovať ju zo všetkých strán,“ uviedol manažér projektu Tatranského ľadového dómu Lukáš Brodanský.
Tatranský ľadový dóm disponuje i latinským pozdravom „Pax et bonum - Pokoj a dobro“, vyrytým do ľadu. Pozdrav vychádza zo slov samotného Františka, ktorý v Testamente napísal, že mu Pán zjavil pozdrav „Pán nech ti dá pokoj“. „Celý svet oslavuje svätého Františka, 800 rokov od jeho úmrtia. Mňa inšpiruje aj tým, že to je svätec, ktorý nadchýna nielen veriacich, ale všetkých ľudí dobrej vôle. On miloval prírodu, napísal nádherný chválospev na stvorenstvo, na Stvoriteľa a opravoval kostoly,“ priblížil spišský diecézny biskup František Trstenský.
Bazilika na Hrebienku vznikla z 2000 ľadových blokov s hmotnosťou 250 ton. Na stavbu tak bolo použitých viac ľadu než kedykoľvek v doterajšej histórii Tatranského ľadového dómu. Pod vedením hlavného autora Adama Bakoša na nej pracovalo 40 sochárov a pomocníkov zo Slovenska, z Česka a Nemecka. Najvyšší bod stavby dosahuje takmer 11 metrov.
„Tatranský ľadový dóm už celé roky prináša život aj počas zimnej sezóny. V lete je to turisticky frekventované miesto a v zime chýbala nejaká atrakcia, ktorá by tu pritiahla ľudí, a práve Tatranský ľadový dóm dokonale splnil túto úlohu,“ uzavrela výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.