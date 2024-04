Tatranský ľadový dóm po víkende zatvoria, roztopí sa vo voľnej prírode

Vysoké Tatry 13. apríla (TASR) - Návštevníci Vysokých Tatier majú počas tohto víkendu poslednú možnosť vidieť Tatranský ľadový dóm na Hrebienku, ktorý je tento rok venovaný návšteve kráľovnej Alžbety II. v Tatrách. Manažér horského strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský uviedol, že v atrakcii zaznamenali rekordnú návštevnosť. Od pondelka sa ľadový chrám začne roztápať vo voľnej prírode.



"Dóm sme otvorili 17. novembra 2023, sezóna trvala presne 150 dní a uzavrieme ho v nedeľu 14. apríla. Počas tohto obdobia sme v ľadovom chráme privítali niekoľko desiatok tisíc návštevníkov, rozdali sme 155 pamätných zberateľských guličiek, mali sme tu dve svadby a 13 koncertov," priblížil Brodanský. Návštevníci podľa neho zhodnotili, že išlo o najkrajšiu stavbu v doterajšej histórii atrakcie. Páčili sa im umelecké detaily, gotické prvky i korunovačné kreslo. "Ocenili napríklad aj to, že je stavba prepojená s históriou britskej kráľovskej rodiny a s originálom chrámu Westminster Abbey v Londýne," dodal Brodanský. Návštevnosť chrámu podľa neho stúpla o desať percent oproti minulému roku a podarilo sa pokoriť aj čísla z doposiaľ rekordného roku 2019. Upozornil, že vďaka tomu zaznamenali vyššie čísla aj v iných zariadeniach cestovného ruchu v okolí.



Ľad je vyrobený z obyčajnej pitnej vody, v pondelok v kupole vypnú chladenie a pomocou žeriavu odstránia stan. V priebehu dvoch až štyroch týždňov sa chrám na voľnej ploche roztopí. "Ľadový dóm bol vysoký 11,5 metra, bude teda ohradený, aby jeho postupné topenie bolo bezpečné. Je to taký nostalgický moment, ale teší nás tá rekordná návštevnosť. Je to pre nás symbol, že malo zmysel zrealizovať to na pol roka," skonštatoval Brodanský s tým, že ľad na nový chrám objednali už v januári a predpokladá, že stavbu sprístupnia opäť v novembri.