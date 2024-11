Tatranský ľadový dóm venovali 30. výročiu návštevy Jána Pavla II.

Na snímke predná strana Wawelskej katedrály na Hrebienku 14. novembra 2024. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Na snímke zľava zvon a zamrznuté hodiny na ľadovej stavbe na Hrebienku 14. novembra 2024. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Vysoké Tatry 14. novembra (TASR) - Tatranský ľadový dóm (TĽD) je tento rok venovaný spomienke na pápeža Jána Pavla II., ktorý Tatry navštívil pred 30 rokmi. Manažér horského strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský vo štvrtok počas prezentácie chrámu uviedol, že umelci vytvorili Wawelskú katedrálu, kde ho v roku 1958 vysvätili za biskupa, a Kostol sv. Vojtecha, v ktorom sa dlhé roky modlil počas svojej služby. Verejnosti ľadový dóm sprístupnia v piatok (15. 11.). Ide o najväčšiu atrakciu zimnej turistickej sezóny v regióne.zdôvodnil Brodanský.TĽD vyrástol opäť na Hrebienku v nadmorskej výške 1285 metrov. Stavba pozostávajúca z 1800 ľadových blokov vážiacich spolu 225 ton je umiestnená v kupole s priemerom 25 metrov, v ktorej sa udržiava stála teplota -3 až -10 stupňov Celzia. Na stavbe sa podieľalo spolu 20 umeleckých sochárov a rezbárov zo Slovenska, z Čiech, Poľska a Nemecka pod vedením Slováka Adama Bakoša.priblížil Bakoš. Poľský rezbár Janusz Wedzicha skonštatoval, že je to úžasný nápad, pretože Wawel je pre Poliakov číslo 1.dodal.Návštevníci budú pri vstupe do Tatranského ľadového dómu vidieť západnú a južnú stranu Wawelskej katedrály, ako aj tri veže - Vežu strieborných zvonov, Hodinovú vežu a Žigmundovskú vežu. Aj v tomto roku budú môcť atmosféru ľadového dómu zažiť návštevníci priamo medzi ľadovými múrmi a prejsť bránou až pred ľadovú podobu Kostola sv. Vojtecha. Na Hodinovej veži sú umiestnené jednoručičkové hodiny, ktoré ukazujú čas úmrtia Jána Pavla II. - 21.37 h.Atrakcia bude pre návštevníkov sprístupnená až do 21. apríla 2025, dostupná je pozemnou lanovkou, respektíve pešo po turistickom chodníku. V chráme odohrajú tento rok 11 koncertov.uzavrela riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová.