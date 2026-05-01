Tatranský majáles aj tento rok oživí retro sprievod či veterány
Autor TASR
Vysoké Tatry 1. mája (TASR) - Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách v piatok ožije Tatranským majálesom, ktorý tradične usporadúvajú 1. mája. Jeho súčasťou budú aj tento rok veterány či retro sprievod. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
Podujatie v Mestskom parku sa začne o 10.00 h. Ako informuje mesto Vysoké Tatry na sociálnej sieti, retro sprievod odštartuje o pol hodinu na to od Hotela Morava, pričom sa bude presúvať do parku. „Domáci, ale aj turisti sa každý rok zapájajú do sprievodu v dobových kostýmoch ako napríklad pionieri a iskričky. Je to veselé podujatie,“ doplnila Blašková s tým, že obľúbenou súčasťou programu sú aj veterány, ktoré budú jazdiť po Tatranskej Lomnici.
Chýbať nebude ani stavanie mája s vystúpením Folklórneho súboru Vagonár. Predstavia sa aj Podtatranskí Alexandrovci a kapela Hrdza. Návštevníkov tiež čakajú remeselné a predajné stánky či rôzne atrakcie.
