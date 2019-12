Tatranský národný park má nové logo, vytvoril ho študent dizajnu

Vysoké Tatry 19. decembra (TASR) - Najstarší a najväčší národný park na Slovensku má po 20 rokoch nové logo. Symbolom zostal kamzík vrchovský tatranský, ktorému dal nový život mladý dizajnér.



"Doteraz sme používali logo v žltozelenom prevedení kamzíka. Pôvodne používaný emblém bol však na základe zmluvy o spolupráci zapožičaný od Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP), ktoré ho mali chránené ochrannou známkou," ozrejmil riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.



Štátna ochrana prírody SR preto v spolupráci so Správou TANAP-u hľadala nové, vlastné logo, ktoré by mohlo 70-ročný národný park reprezentovať. S týmto cieľom oslovili mladého grafického dizajnéra Milana Plevu, ktorý vizuálnu identitu parku spracoval vo svojej bakalárskej práci v roku 2017.



"Po oslovení bol neustále v kontakte s odbornými pracovníkmi parku a návrh bol dolaďovaný tak, aby pri príležitosti 70. výročia vzniku TANAP-u mohol byť uvedený do života," dodal Majko k tvorbe loga, na ktorom sa vyníma kamzík vrchovský tatranský - najikonickejší živočích parku.