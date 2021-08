Tatranský národný park navštívilo za jeden deň vyše 22.000 turistov

Na archívnej snímke osada Štrbské Pleso od vrcholnej stanici lanovky zo Štrbského Plesa na Solisko. Foto: TASR – Milan Kapusta

Tatranská Lomnica 13. augusta (TASR) - Vysokohorským prostredím Tatranského národného parku (TANAP) prešlo za jediný deň celkovo 22.437 turistov. Vyplýva to z výsledkov štvrtkového (12. 8.) sčítania turistov a cyklistov v Tatranskom a Pieninskom národnom parku. TASR o tom informovala koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u Martina Petránová.uviedla Petránová.Okrem Popradského plesa boli v kurze i Hrebienok a Skalnaté pleso, kde sa dá dostať aj lanovkou. Zo Starého Smokovca na Hrebienok sa vyviezlo 2779 pasažierov, 1039 návštevníkov sa vybralo po svojich. Do pedálov šliaplo 63 cyklistov a v štatistikách pribudlo tiež 12 psov.povedala Petránová.V oravskej časti Západných Tatier bola v kurze opäť najmä Roháčska dolina, ktorou sa v deň spočítania prešlo 1079 návštevníkov, 109 cyklistov a 30 psov.Do liptovských dolín zavítalo 1012 peších návštevníkov a 106 cyklistov. Spolu s nimi sa v sčítacích hárkoch ocitlo aj 30 psov. Najviac ľudí prešlo rovnako ako minulý rok Žiarskou dolinou.Cyklistami najviac vyhľadávaná bola opäť predovšetkým oblasť Podbanského. Celkovo sa po TANAP-e pohybovalo 1056 cyklistov, z toho 444 na e-bikoch. Minulý rok to bolo 952 cyklistov, z toho 259 využilo e-biky.dodala Petránová.Štátne lesy TANAP-u evidujú návštevnosť od roku 1972. Vďaka získaným údajom majú ako správca územia nielen prehľad o tom, aká je zaťaženosť jednotlivých lokalít, ale dáta im poslúžia napríklad aj pri plánovaní prostriedkov na údržbu turistickej a informačnej siete.