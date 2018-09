Do zvernice v Tatranskej Javorine sa dostal ďalší jeleň

Štvorročného jeleňa, ktorý dostal meno Viktor, sa už raz pokúsili odchytiť, avšak neúspešne. V ten deň sa na svojich obľúbených miestach neukázal.

Tatranská Lomnica 28. septembra (TASR) – Do zvernice v Tatranskej Javorine sa dostal vo štvrtok (27.9.) ďalší jeleň, ktorý si navykol na spoločnosť ľudí. "Za posledné dva roky je to už šiesty jedinec so zmeneným správaním, ktorého sa lesníci rozhodli odchytiť a presťahovať z Tatranskej Lomnice, predovšetkým kvôli bezpečnosti návštevníkov a domácich obyvateľov," uviedla Martina Petránová zo Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP).



Štvorročného jeleňa, ktorý dostal meno Viktor, sa už raz pokúsili odchytiť, avšak neúspešne. V ten deň sa na svojich obľúbených miestach neukázal. "Tentoraz to vyšlo. Dostali sme avízo, že jeleň leží pri odbočke na sídlisko, tak sme okamžite zareagovali," uviedol Jozef Hybler, zoológ ŠL TANAP.



Z metropoly východu do Tatier okamžite vyrazil Juraj Ciberej z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorý uspal aj predošlé jelene so zmeneným správaním. "Celá akcia trvala zhruba dve hodiny. Všetko prebehlo hladko. Po nastrelení narkotizačnou zbraňou jeleň do desiatich minút zaspal. Po prevoze, počas ktorého veľmi chrápal, sa ho podarilo úspešne prebrať pichnutím antidota. Krátko nato sa pustil do pripravených jabĺk, čo nám naznačilo, že úspešne zvládol narkózu," dodal zoológ. Nový obyvateľ zvernice v Tatranskej Javorine dostal ušnú značku, ktorá uľahčí jeho identifikáciu aj do budúcna.



Tento rok z Tatranskej Lomnice lesníci takto vysťahovali už štvrtého jeleňa, ďalšie dva odchytili a previezli do Tatranskej Javoriny v septembri minulého roku. Dôvodom bola bezpečnosť domácich obyvateľov i návštevníkov tejto časti Tatier. "Zo skúseností z minulých rokov vieme, že na jeseň, v období ruje, bývajú problémy, preto sme sa rozhodli takýmto spôsobom predísť prípadným úrazom či zrážke s dopravným prostriedkom," vysvetlil Hybler, podľa ktorého však nemuselo k sťahovaniu jeleňov vôbec dôjsť, keby ich ľudia neprikrmovali a pamätali na to, že hoci pôsobia krotko, stále ide o divú zver.