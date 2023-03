V Tatrách na zjazdovkách v nižších polohách spustili zasnežovanie

Vysoké Tatry 29. marca (TASR) - Kým menšie lyžiarske strediská na podhorí Tatier už ukončili lyžiarsku sezónu, na zjazdovkách vo Vysokých a v Nízkych Tatrách začali opäť so zasnežovaním tratí. Prevádzkovateľ stredísk tak chce vylepšiť podmienky na veľkonočnú lyžovačku. Riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský uviedol, že kým vo vyšších polohách je ešte snehu relatívne dosť, na dojazdoch v nižších polohách v Tatranskej Lomnici a v Jasnej chcú snehovú pokrývku doplniť.



Vďaka zasnežovaniu by tak na dojazdoch malo pribudnúť desať až 20 centimetrov nového snehu. Podmienky na zjazdovkách vylepšil okrem technického zasnežovania aj prírodný sneh, ktorý v horách napadol v posledných dňoch. Vo Vysokých a Nízkych Tatrách pribudlo 20 až 30 centimetrov.



Ochladenie a nový sneh spôsobili, že podmienky na zjazdovkách aj mimo nich podľa prevádzkovateľa pripomínajú vo vyšších polohách decembrové, resp. januárové počasie. Aktuálne je na zjazdovkách na Štrbskom Plese, v Tatranskej Lomnici a v Jasnej od pol metra do dvoch metrov zmiešaného technického a prírodného snehu.