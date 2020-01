O jazdy historickými vláčikmi je veľký záujem aj v zime

Vysoké Tatry 3. januára (TASR) – Z Popradu do Vysokých Tatier a na Štrbské Pleso v piatok vypravili ďalšie dva mimoriadne spoje na historických mašinkách v rámci vianočných jázd. Tentoraz sa mohli milovníci vláčikov odviesť na električke zvanej Trojča, ktorá bola vyrobená ešte v roku 1969. „Pre mimoriadny záujem cestujúcich, ktorý sme zaznamenali počas leta, sme sa rozhodli aj pre zimné jazdy. Minulý rok sme urobili pár skúšobných jázd, osvedčilo sa to a tak tento rok jazdíme naplno, jednak na Trojčati ale aj na Kométe, ktorá bola vyrobená ešte v roku 1913. Práve prostredníctvom týchto zážitkových jázd sa môžu s nami cestujúci preniesť na chvíľu do histórie,“ uviedol pre TASR rušňovodič z Veterán klubu železníc v Poprade Ján Sabaka.



Zimné jazdy sú podľa neho skúškou nielen pre rušňovodičov, ale aj pre samotné mašinky. Poveternostným podmienkam sa preto snažia prispôsobiť samotnú jazdu i počet cestujúcich, aby sa vláčiky nepreťažili. „Cestujúci majú u nás iba miesta na sedenie, sú to historické mašiny, takže aj technológiu jazdy sa snažíme viesť tak, aby sme ich nepoškodili,“ dodal Sabaka.



Prvé jazdy absolvovali oba historické vláčiky už počas Vianoc, podľa Sabaku bol o ne aj vďaka tzv. zlatému týždňu veľký záujem a všetky miesta boli plné. „Najbližšie nás čaká jazda Kométou v nedeľu (5.1.) od 9. hodiny z Popradu. Potom budeme znova mimoriadne jazdiť až počas jarných prázdnin. Ak sa všetko podarí, ako si predstavujeme, tak pravidelné jazdy pripravíme opäť počas letnej sezóny. To, v akom rozsahu to bude, závisí od dohody s oblastnou organizáciou cestovného ruchu i záujmu cestujúcich,“ upozornil Sabaka. Dodal, že ich veľmi teší záujem zo strany návštevníkov, obsadenosť je takmer vždy 100-percentná.



Mašinky podľa neho potrebujú neustálu opateru, keďže sú to staré historické stroje, a inak tomu nebude ani v novom roku. Čaká ich teda pravidelná údržba a vo Veterán klube železníc majú v pláne aj obnovu druhého Trojčaťa s číslom 003. „Všetko však závisí od dostatku finančných prostriedkov i od našich personálnych možností. Momentálne máme viac ako 20 členov, 'skalných' je možno šesť. Snažíme sa to vždy rozvrhnúť tak, aby sme zvládali jazdy, ale aj opravy. Veríme, že sa medzi nás pridajú aj ďalší,“ dodal Sabaka.



Veterán klub železníc v Poprade je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1983 v Rušňovom depe s cieľom záchrániť historický elektrický vozeň Kométa. Odvtedy pribudli do starostlivosti dobrovoľníkov ďalšie električky, ktoré brázdili trate Tatranských elektrických železníc, a to Škoduľa, Tatra 49.5, Trojča, Tučko, ale aj vozne lanových dráh zo Skalnatého plesa a Hrebienka.