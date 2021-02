Tatryparks: Dinopark nie je stavba v zmysle stavebného zákona

Vysoké Tatry 12. februára (TASR) – V prípade Dinoparku Tatry nejde o stavbu v zmysle stavebného zákona, preto realizátor projektu nežiadal o stavebné povolenie vopred. Uviedol to pre TASR Peter Homola, právny zástupca spoločnosti Tatryparks, ktorá stojí za projektom. Obec Veľký Slavkov má však v tejto veci iný názor a považuje objekt za stavbu. „V súčasnosti sa preto snažíme vyhovieť všetkým požiadavkám obce,“ zdôraznil Homola.



Ako priblížil, obec Veľký Slavkov v októbri 2020 oznámila začatie konania vo veci dodatočného povolenia stavby. Okrem toho obecné zastupiteľstvo trikrát schválilo začatie prác na čiastkovej zmene územného plánu, ktorá sa týkala práve pozemkov, na ktorých je Dinopark. V zápisnici zo zastupiteľstva, počas ktorého sa riešila zmena územného plánu, sa starosta Veľkého Slavkova Slavomír Pucci na margo spomenutých pozemkov vyjadril, že „ak by sa táto investícia realizovala, tak ako sa plánuje, bude to zaujímavé pre obec, keďže z poplatku na rozvoj plynie zaujímavá suma z tejto investície,“ citoval Homola.



Ďalej podotýka, že podľa stanoviska samotnej Správy Tatranského národného parku (TANAP-u) z 8. februára využitie spomínanej oblasti na Dinopark Tatry nie je v zásadnom rozpore so záujmami ochrany prírody na úseku územnej, biotopovej alebo druhovej ochrany. Homola doplnil, že Správa TANAP-u vydala kladné stanovisko k dodatočnému stavebnému povoleniu.



Pripomína, že riešená lokalita nie je súčasťou územia európskeho významu, chráneného vtáčieho územia ani maloplošného chráneného územia. „Neboli na nej evidované biotopy druhov európskeho alebo národného významu. Na pozemku sa nenachádza ani vzrastlá stromová či krovitá vegetácia,“ vysvetlil Homola.



Dinopark je umiestnený pri frekventovanej komunikácii v smere od Popradu do Starého Smokovca. Podľa Správy TANAP-u zariadenia tohto charakteru svojimi parametrami, funkciou, prevedením a samotnou lokalizáciou často pôsobia rušivo. Spoločnosť Tatryparks sa bráni, že Správa TANAP-u mohla firmu skontaktovať v otázke prípadných námietok k vzhľadu daného parku, jej postrehy by neignorovali. „Projekt Dinoparku je na obdobie do konca leta 2026, tak by sme boli radi, aby sme dané obdobie neriešili žiadne spory a radšej by sme uvítali spoluprácu,“ uzavrel Homola.



Správa TANAP-u upozornila, že Dinopark funguje bez príslušných povolení a celú vec postúpila na prešetrenie inšpektorátu životného prostredia. Napriek záveru šetrenia a rozhodnutiu o odstránení zariadení z lokality sa však podľa nej nič nezmenilo. Ako priblížila Správa TANAP-u, nevhodná atrakcia postupne získava dodatočne všetky povolenia vrátane súhlasu odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Poprade.



Starosta Veľkého Slavkova sa vyjadril, že stavba Dinoparku je v rozpore s územným plánom obce a bola postavená bez stavebného povolenia. Okresný úrad v Poprade v súvislosti s Dinoparkom v Tatrách potvrdil, že vydal súhlas na oplotenie pozemku a umiestnenie prenosných zariadení. Jeho rozhodnutie však bolo podmienené zosúladením činnosti s platným územným plánom obce Veľký Slavkov.