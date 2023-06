TAVOS ponúka cisterny na napúšťanie bazénov

Piešťany 4. júna (TASR) - Záujem o dovoz pitnej vody na plnenie domácich bazénov prostredníctvom cisterien Trnavskej vodárenskej spoločnosti (TAVOS) sa zatiaľ iba rozbieha. Spoločnosť má evidencii už viacero objednávok, podľa riaditeľa Vladimíra Púčika by majitelia bazénov chceli na nákladoch šetriť.



TAVOS inzeroval začiatkom mája možnosť priviezť im na letné mesiace vodu z externého zdroja, aby nárazovo nezaťažovali vodovodnú sieť vysokým odberom vody. "Napúšťanie bazéna z verejného vodovodu pri väčších bazénoch je časovo náročné, dlhotrvajúci veľký odber vody môže spôsobiť v potrubí verejného vodovodu uvoľnenie inkrustov a zákal," uvádzal. Z tohto dôvodu je potrebné, aby vodou z verejného vodovodu napúšťali bazény pomaly a počas nočných hodín, lebo nárazový odber môže spôsobiť zníženie tlaku v potrubí, prípadne prerušenie dodávky vody ostatným odberateľom.



Podľa Púčika ide o ponuku pre všetkých zákazníkov, hlavne v oblastiach s potenciálnym nedostatkom vody. "Privezieme ju odtiaľ, kde problém s vodou nie je. Napríklad do Smoleníc v okrese Trnava z Trstína, kde je dobré zásobenie," povedal pre TASR. Alebo do Bínoviec, kde ešte nemajú obecný vodovod. Objem detského bazéna je v priemere podľa jeho vyjadrenia okolo 6000 litrov, väčšieho aj 30.000 litrov. "Ľudia prepočítavajú, či sa im naša ponuka vyplatí. Do svojich nákladov pri odbere z vodovodu však zabúdajú zarátať aj náklady pri vypúšťaní," konštatoval riaditeľ TAVOS.



Spoločnosť so sídlom v Piešťanoch si v roku 2023 pripomína 20. výročie svojho vzniku. Verejnosti chce pri tejto príležitosti opäť otvoriť inak neprístupný Bellušov vodojem v Trnave, ktorý patrí k ikonám slovenskej architektúry. Po dohode s pamiatkarmi mohli na jeho vrchole v záujme bezpečnosti zvýšiť zábradlie. "Stále je otvorený aj projekt trvalého sprístupnenia záhrady okolo vodojemu, mesto Trnava už dlhšiu dobu pracuje na štúdii," doplnil Púčik.



TAVOS poskytuje svoje služby pre 66 miest a obcí v Trnavskom, Trenčianskom a Bratislavskom kraji, čo predstavuje približne 51.000 odberných miest, pitnou vodou zásobuje a robí odvádzanie a čistenie odpadových vôd pre približne 180.000 obyvateľov.