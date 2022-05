UŠIEL Z MIESTA NEHODY: Taxikár zrazil v Bratislave cyklistu

Bratislava 5. mája (TASR) - Cyklista v Bratislave utrpel vo štvrtok (4. 5.) popoludní po strete s taxikárom zranenia. Vodič taxislužby prešiel aj cez elektrobicykel na vozovke a následne z miesta ušiel. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí mužovi za takéto konanie trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Vodič taxislužby so svojím vozidlom prechádzal po Štefánikovej ulici v jazdnom pruhu vyhradenom pre vozidlá MHD, pričom riskantnou jazdou obehol cyklistu idúceho na elektrobicykli. "Obaja zakrátko zastavili na jednej úrovni na križovatke, pričom medzi nimi prebehla výmena názorov. Po nej sa cyklista na zelený signál na semafore pohol dopredu. Vodič taxislužby sa za ním rozbehol a zozadu do neho narazil tak, že cyklista spadol z bicykla na jeho kapotu," priblížil Szeiff. Po tomto vodič prudko zabrzdil a cyklista z kapoty spadol na vozovku, na čo vodič reagoval tým, že znovu prudko zrýchlil. Cyklista sa podľa slov policajného hovorcu rukami a telom snažil odtlačiť od vozidla, to ho však tlačilo pred sebou ešte zhruba desať metrov, pričom následne mu vozidlo prešlo po nohe a spôsobilo cyklistovi viaceré zranenia.



Taxikár podľa slov Szeiffa prešiel aj cez elektrobicykel na vozovke a následne z miesta ušiel. "Cyklista utrpel pri tomto incidente zranenia vyžadujúce si lekárske ošetrenie," podotkol Szeiff.



Policajti začali po mužovi ihneď po prijatí oznámenia o tejto udalosti pátrať, pričom vodiča taxislužby, ktorým bol 66-ročný muž, krátko po 23.30 h zadržali a obmedzili na osobnej slobode. "Po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I v tejto súvislosti začal trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví," uzavrel Szeiff.