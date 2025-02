Taxikára napadli v noci v Ružinove tri ženy a následne muž s lopatou

Bratislava 27. februára (TASR) - Taxikára napadli v stredu (26. 2.) v noci v bratislavskom Ružinove tri ženy. Následne ho muž napadol lopatou a vyhrážal sa mu, že mu mačetou odsekne hlavu. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.



K incidentu došlo krátko pred 1.00 h. Taxislužbu si privolali tri ženy vo veku 37, 22 a 20 rokov. "Keďže pracovník taxislužby tieto ženy poznal z predošlej objednávky, za ktorú mu nezaplatili, tak im taxislužbu odmietol poskytnúť a požiadal ich, aby si z vozidla vystúpili. Ženy ho však mali fyzicky napadnúť tak, že ho začali škriabať po tvári a udierať päsťami do hlavy," opísali policajti. Ženy mali pri útoku taxikárovi ukradnúť mobil, dioptrické okuliare a drobné mince, s ktorými následne vystúpili a skryli sa v rodinnom dome.



"Po naliehaní pracovníka taxislužby, aby mu veci vrátili, ho ženy vyzvali, aby vošiel na pozemok a šiel si pre veci. V tom z rodinného domu mal vybehnúť 42-ročný muž s lopatou v ruke a vodiča taxislužby začal udierať do oblasti hlavy," priblížila polícia. Doplnila, že následne mal tento muž zobrať do ruky mačetu, s ktorou sa 23-ročnému vodičovi vyhrážal odseknutím hlavy. Taxikárovi spôsobil povrchové a tržné poranenia hlavy, ktoré si podľa policajtov vyžiadali lekárske ošetrenie.



"Všetky štyri osoby boli obmedzené na osobnej slobode, eskortované na policajné oddelenie, kde sa vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti za ich konanie bude zaoberať vyšetrovateľ Policajného zboru," skonštatovala bratislavská polícia.