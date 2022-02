S. Ľupták: Ťažba zlata na Podpoľaní môže ohroziť strojársky priemysel

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter (uprostred) počas tlačovej konferencie pred areálom PPS Group Detva 16. februára 2022. Foto: TASR - Silvia Tannhauserová

Detva 16. februára (TASR) – Ťažba zlata na Podpoľaní môže ovplyvniť nielen životné prostredie, je to aj hrozba pre strojársky priemysel a pracovné miesta. Na tlačovej konferencii pred areálom PPS Group Detva to v stredu povedal predseda Základnej organizácie OZ KOVO Podpolianske strojárne Detva Stanislav Ľupták.Ako dodal, rozmery v návrhu na dobývací priestor sú 700 krát 800 metrov, 250 metrov do hĺbky a je to bezprostredná blízkosť areálu, v ktorom sídlia podpolianske strojárske firmy.spomenul s tým, že strojárska výroba je nezlučiteľná s povrchovou baňou.zdôraznil.Podľa neho kým sa o téme ťažby zlata pod Poľanou hovorí a sú o tom súdne spory, zákazníci globálnych firiem, pre ktoré robia strojárske firmy v detvianskom areáli, to sledujú. Pripomenul tiež, že týmito informáciami môžu cítiť ohrozenie.podotkol.uviedol.Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter počas tlačovej konferencie pripomenul, že 12. februára tohto roka sa skončila platnosť rozhodnutia určenia prieskumného územia na ťažbu zlata. To vydalo Ministerstvo životného prostredia SR za predošlej vlády.skonštatoval.BBSK zhrnul, že Najvyšší správny súd SR zároveň na prelome rokov zrušil verdikt Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici o zastavení konania o určenie dobývacieho priestoru. V súčasnosti je tak opäť na banskom úrade, aby vo veci určenia dobývacieho priestoru v lokalite Biely vrch v Detve rozhodol.Hlavný banský úrad v stanovisku pre TASR pripomenul, že výsledkom konania o určenie dobývacieho priestoru je len územné rozhodnutie, na základe ktorého nie je možné začať dobývať žiadne výhradné ložisko.ukončil úrad.