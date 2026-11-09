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Ťažbové práce v Čutkovskej doline dočasne obmedzia dopravu
Mimoriadny ťažbový zásah bol podľa samosprávy nariadený rozhodnutím okresného úradu, pozemkového a lesného odboru.
Autor TASR
Ružomberok 9. novembra (TASR) - Ťažbové práce v Čutkovskej doline pri Ružomberku dočasne obmedzia dopravu. Mestské lesy Ružomberok upozorňujú, že od pondelka do 13. novembra bude v úvodnej časti Čutkovskej doliny - v úseku od ulice Čremošná po koliby prebiehať mimoriadny ťažbový zásah, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti návštevníkov doliny a ochrana ich majetku. Ako informovala radnica na sociálnej sieti, počas prác bude v tomto úseku doprava dočasne regulovaná.
„Odstraňované budú predovšetkým borovice rastúce v bezprostrednej blízkosti prístupovej cesty, ktoré v poslednom období predstavujú zvýšené riziko. Padajúce konáre a časti kmeňov už spôsobili škody na vozidlách, majetku občanov aj elektrickom vedení,“ spresnilo mesto s tým, že odstránením nebezpečných stromov chce predísť ďalším škodám a predovšetkým možnému ohrozeniu zdravia a života ľudí.
Mimoriadny ťažbový zásah bol podľa samosprávy nariadený rozhodnutím okresného úradu, pozemkového a lesného odboru. Vzhľadom na náročnosť terénu a blízkosť komunikácie budú práce realizované s využitím moderných technológií tak, aby sa minimalizovali prípadné škody na okolitom prostredí. „Prosíme všetkých vodičov, chodcov a návštevníkov Čutkovskej doliny o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a rešpektovanie pokynov zamestnancov mestských lesov. Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť,“ dodali z radnice.
„Odstraňované budú predovšetkým borovice rastúce v bezprostrednej blízkosti prístupovej cesty, ktoré v poslednom období predstavujú zvýšené riziko. Padajúce konáre a časti kmeňov už spôsobili škody na vozidlách, majetku občanov aj elektrickom vedení,“ spresnilo mesto s tým, že odstránením nebezpečných stromov chce predísť ďalším škodám a predovšetkým možnému ohrozeniu zdravia a života ľudí.
Mimoriadny ťažbový zásah bol podľa samosprávy nariadený rozhodnutím okresného úradu, pozemkového a lesného odboru. Vzhľadom na náročnosť terénu a blízkosť komunikácie budú práce realizované s využitím moderných technológií tak, aby sa minimalizovali prípadné škody na okolitom prostredí. „Prosíme všetkých vodičov, chodcov a návštevníkov Čutkovskej doliny o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a rešpektovanie pokynov zamestnancov mestských lesov. Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť,“ dodali z radnice.