Banská Bystrica: Vojenská technika most v Kremničke nemohla poškodiť

Banská Bystrica 20. septembra (TASR) - Ani počas nácviku, ani počas vojenskej prehliadky, ktorá sa konala 29. augusta v rámci osláv 80. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, neprechádzala ťažká vojenská technika cez poškodený most v Kremničke. Radnica to v piatok zdôraznila na sociálnej sieti v súvislosti s dezinformáciami, ktoré sa po štvrtkovom (19. 9.) náhlom zatvorení mosta pre všetku dopravu, a rýchlostnej cesty R1 v tomto úseku, začali šíriť na sociálnych sieťach.



"Pravda je taká, že mesto dalo zamietavé stanovisko k prejazdu ťažkej vojenskej techniky po tomto moste. Tvrdenia o tom, že ním prechádzali tanky a vojenská technika sú klamstvom," uviedlo mesto s tým, že rovnako je absolútnym nezmyslom, že "uzatvorenie mosta a R1 je len zámienkou, aby sa mohli v utajení uskladniť zbraňové systémy NATO na letisku Sliač".



Krízový štáb mesta Banská Bystrica rozhodol vo štvrtok o uzavretí 50-ročného mosta v Kremničke z dôvodu náhleho zhoršenia jeho technického stavu a okolo 16.00 h došlo aj k uzavretiu rýchlostnej cesty R1, ponad ktorú most vedie. Padlo tiež definitívne rozhodnutie, že most v havarijnom stave, ktorý je prvým pri vstupe do Banskej Bystrice v smere od Zvolena, zbúrajú.



"Ako mesto sa dlhodobo staráme o naše mosty a dávame ich pravidelne diagnostikovať. Napriek tomu, že tento most nie je evidovaný v majetku mesta, ale nachádza sa na našom území, iniciatívne sme ho dali zmonitorovať. Z dôvodu jeho havarijného stavu a akútnej poruchy - praskliny v strednom poli mosta, sme boli nútení uzatvoriť ho pre akúkoľvek dopravu, peších i cyklistov. Ide o špecifickú konštrukciu, pri ktorej sa poruchy alebo zmeny prejavujú náhle, čo sa stalo aj v tomto prípade. Táto prasklina však môže spôsobiť kolaps konštrukcie mosta," vysvetlil primátor Ján Nosko, ktorý vydal pokyn na okamžité začatie prípravných prác na jeho zbúranie.



Mesto avizovalo, že počas piatka prinesie bližšie informácie o odstránení mosta a sprejazdnení rýchlostnej cesty R1.