Team Bratislava, PS a SaS získali väčšinu vo Vrakuni i P. Biskupiciach

Bratislava 31. októbra (TASR) - Koalícia Team Bratislava, PS a SaS získala vo viacerých miestnych zastupiteľstvách bratislavských mestských častí väčšinu. Platí to aj pre Vrakuňu a Podunajské Biskupice, kde ich nominanti obsadia v miestnom poslaneckom zbore výraznú väčšinu kresiel. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov sobotných (29. 10.) volieb.



V Podunajských Biskupiciach uspela koalícia aj v boji o post starostu. Získal ho Roman Lamoš s podporou 44,82 percenta hlasov. V 15-člennom miestnom zastupiteľstve bude Team Bratislava, PS a SaS zastupovať 12 poslancov. Je medzi nimi Eduard Vandriak, Tamara Stohlová, Anna Beláková, Kristián Kevický, Martin Medveď, Ľubica Žiaková, Michal Drábik, Martin Kuklovský, Andrea Kvintová, Kristián Lesko, Matúš Mendl a Pavol Hanzel.



Zvyšných troch kandidátov podporovali vo voľbách iné politické strany, hnutia či ich koalície. Ide o Zoltána Péka (Som Slovensko, Aliancia), Izabellu Jégh (Starostovia a nezávislí kandidáti) a Pavla Kubiša (DS).



Vo Vrakuni obhájil svoj starostovský post Martin Kuruc (nezávislý), ktorý vo voľbách nemal protikandidáta. Do 15-členného miestneho zastupiteľstva sa za Team Bratislava, PS a SaS dostalo 12 kandidátov. Sú to Tomáš Galo, Pavol Boroš, Robert Greizinger, Stanislav Bruna, Marek Zajíček, Miroslav Macko, Michal Hrapko, Jana Némethová, Rút Greizingerová, Marcel Boris, Róbert Martin Hudec a Július Pavčo.



Zvyšok v miestnom poslaneckom zbore budú tvoriť nezávislí kandidáti, a to Zuzana Schwartzová, Soňa Svoreňová a Andrej Ravasz.