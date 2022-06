Team Bratislava, SaS a PS nenominujú kandidáta na starostu Ružinova

Bratislava 22. júna (TASR) - Koalícia, ktorú tvoria mestská strana Team Bratislava, parlamentná strana SaS a mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko (PS), nepostaví v jesenných komunálnych voľbách vlastného kandidáta na starostu bratislavského Ružinova. Sústrediť sa chce najmä na posilnenie ružinovského miestneho i bratislavského mestského zastupiteľstva. Predstavitelia koalície o tom informovali v stredu na tlačovej konferencii, na ktorej zároveň predstavili kandidátov na poslancov do oboch poslaneckých zborov.



Miestny poslanec a zároveň splnomocnenec magistrátu pre parkovaciu politiku Peter Herceg poznamenal, že za ostatné štyri roky sa v Ružinove podarilo presadiť mnoho dobrých projektov. "So starostom Ružinova máme niekedy iné názory, čo je prirodzené. Dôležitejšie však je, že nám to nebráni v spolupráci a podpore pozitívnych vecí," povedal Herceg.



Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba (SaS) pripomenul, že Ružinov čakajú v ďalšom období veľké dopravné projekty, pre ktoré je pre mestskú časť dôležitá spolupráca nielen s hlavným mestom, ale aj s krajom a štátom. Ide napríklad o rekonštrukciu ružinovskej radiály a jej predĺženie k novému terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) vo Vrakuni či rekonštrukcia Gagarinovej ulice.



Koalícia ide do nastávajúcich komunálnych a krajských volieb v Bratislave a v Bratislavskom kraji spoločne. V niektorých bratislavských mestských častiach postavia vlastných kandidátov na starostov, v niektorých ponúkli podporu súčasným starostom. V iných mestských častiach bude spolupráca znamenať, že nepostavia vlastného kandidáta, pokiaľ sa súčasný starosta, s ktorým majú korektnú spoluprácu, rozhodne kandidovať. Zhodu nenašla koalícia v bratislavskom Starom Meste. Tam svojho kandidáta navrhuje Progresívne Slovensko a podporí ho aj Team Bratislava. SaS bude podporovať vlastnú kandidátku.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.