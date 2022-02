Team Bratislava, SaS a PS pôjdu do komunálnych volieb spoločne

Bratislava 22. februára (TASR) - Mestská strana Team Bratislava, mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko (PS) a parlamentná strana Sloboda a Solidarita (SaS) vytvorili koalíciu do jesenných komunálnych volieb. Strany spoločne podporia primátora Bratislavy Matúša Valla a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu, ktorí chcú vo voľbách obhájiť svoje posty.



"Do nastávajúcich komunálnych a krajských volieb pôjdeme v Bratislave a v Bratislavskom kraji spoločne," vyhlásil Vallo s tým, že spolu, ako koalícia, budú nominovať kandidátov na poslancov do krajského, mestského i miestnych zastupiteľstiev.



V niektorých bratislavských mestských častiach postavia vlastných kandidátov na starostov, v niektorých ponúkli podporu súčasným starostom. "V iných mestských častiach bude naša spolupráca znamenať, že nepostavíme vlastného kandidáta, pokiaľ sa súčasný starosta, s ktorým máme korektnú spoluprácu, rozhodne kandidovať," spresnil Vallo. V bratislavskom Starom Meste však koalícia nenašla zhodu na jednom mene, preto Team Bratislava a PS nominujú vlastného kandidáta na starostu a SaS iného kandidáta.



Zástupcovia strany deklarujú, že dohoda ísť do komunálnych volieb spolu nie je o rozdelení postov, ale o spolupráci. Poukazujú na programové memorandum, ktoré sa všetky tri strany i kandidáti zaviazali napĺňať. "Zahŕňa témy, ako doprava, nájomné bývanie, školstvo, starostlivosť o seniorov, životné prostredie, šport, kultúra, rozvoj mesta a regiónu, transparentnosť i vysoké protikorupčné štandardy," spresnil bratislavský primátor.



Droba tvrdí, že v dobe "politického marazmu" je dobrá spolupráca medzi primátorom a predsedom samosprávneho kraja dôležitá a vôbec nie je samozrejmosťou. "Som rád, že súčasťou koalície je PS, je to strana odborníkov a osobností, ktoré v Bratislavskom kraji dokázali získať podporu občanov," povedal s tým, že v koalícii sa zhodli na spoločných víziách i hodnotových otázkach.



Droba verí, že Bratislava a Bratislavský kraj ostanú "ostrovom tolerancie a otvorenosti". "Spolu s Vallom chceme pokračovať bok po boku v rozbehnutej práci," poznamenal Droba. Podpredseda a zakladateľ PS Ivan Štefunko skonštatoval, že sa budú snažiť Bratislavu a Bratislavský kraj transformovať na ešte modernejšie, krajšie a lepšie miesto pre život.