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Technická pomoc aj požiare: Trenčianski hasiči riešili tieto prípady

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Technickú pomoc poskytovali príslušníci HaZZ v TSK v 19 prípadoch.

Autor TASR
Trenčín 8. júna (TASR) - Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zasahovali minulý týždeň pri 55 mimoriadnych udalostiach. Najčastejšie poskytovali technickú pomoc. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne na sociálnej sieti.

Technickú pomoc poskytovali príslušníci HaZZ v TSK v 19 prípadoch, 18-krát zasahovali pri požiaroch, 13-krát pri dopravných nehodách, päťkrát likvidovali nebezpečné látky.

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