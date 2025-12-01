< sekcia Regióny
Technická pomoc či požiare: Hasiči zasahovali minulý týždeň 675-krát
Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Hasiči zasahovali počas uplynulého týždňa 675-krát. Najviac poskytovali technickú pomoc - 346-krát. V Banskobystrickom kraji to bolo 117-krát. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Mali tiež 175 výjazdov k dopravným nehodám, 27 z toho v Trnavskom kraji. Zasahovali aj pri 140 požiaroch, 26 z nich bolo v Košickom kraji. Pri nebezpečných látkach pomáhali 14-krát - päťkrát z toho v Banskobystrickom kraji.
