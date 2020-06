Technická univerzita v Bratislave sa vracia späť k normálnemu režimu

Bratislava 14. júna (TASR) – Na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave sa po opatreniach z dôvodu koronakrízy postupne vracajú k štandardnému režimu. Informuje o tom univerzita na svojom webe.



Z interného predpisu, ktorý vydal rektor STU Miroslav Fikar, vyplýva, že od 15. júna sa povoľujú vzdelávacie aktivity prezenčnou metódou vrátane skúšania či zasadnutí akademických orgánov. Podmienkou ostáva dodržiavanie hygienických a epidemiologických pravidiel.



Otvárajú sa možnosti prezenčnej formy realizácie záverečných a štátnych záverečných skúšok. O forme realizácie rozhodnú dekani jednotlivých fakúlt. Rektor však naďalej upozorňuje na riziká a odporúča všetkým študentom a zamestnancom STU necestovať v najbližšom období do zahraničia, najmä do oblastí so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19.



Postupne sa do štandardného režimu vracia aj prevádzka na internátoch. "Umožňuje sa ubytovanie študentom, ktorí absolvujú záverečné skúšky prezenčnou formou. Prebiehajú tiež prípravy, aby internáty umožnili ubytovanie študentom aj turistickým návštevníkom počas leta," vyplýva z interného predpisu. Od 1. septembra plánuje STU obnoviť plne štandardný režim vo všetkých študentských domovoch, a to vo zvýšenej kapacite o priestory, ktoré boli rekonštruované a podarilo sa ich dokončiť a odovzdať do užívania.