< sekcia Regióny
Technická univerzita v Košiciach spustila podujatie Ulysseus Week
Program sa uskutoční do piatka (24. 10.).
Autor TASR
Bratislava/Košice 20. októbra (TASR) - Technická univerzita v Košiciach v pondelok spustila týždňové podujatie Ulysseus Košice Week, ktoré spojí výskum, inovácie a vzdelávanie. Program sa uskutoční do piatka (24. 10.). TASR o tom informoval Rastislav Ručinský z univerzity.
Súčasťou programu budú desiatky aktivít - od odbornej konferencie, inovačného podujatia cez výročný projektový samit, diskusie o spoločenskej inklúzii, mierovom inžinierstve až po art-science formáty.
Univerzitu navštívi vyše 800 účastníkov, pričom polovica bude zo zahraničia, okrem účastníkov z partnerských univerzít Technickej univerzity v Košiciach v európskej univerzite Ulysseus bude súčasťou akcie aj mnoho ďalších hostí z Európy, ale aj z Mexika, Vietnamu, Thajska alebo Pakistanu.
Súčasťou programu budú desiatky aktivít - od odbornej konferencie, inovačného podujatia cez výročný projektový samit, diskusie o spoločenskej inklúzii, mierovom inžinierstve až po art-science formáty.
Univerzitu navštívi vyše 800 účastníkov, pričom polovica bude zo zahraničia, okrem účastníkov z partnerských univerzít Technickej univerzity v Košiciach v európskej univerzite Ulysseus bude súčasťou akcie aj mnoho ďalších hostí z Európy, ale aj z Mexika, Vietnamu, Thajska alebo Pakistanu.