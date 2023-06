Technická univerzita vo Zvolene chce obnoviť ubytovanie študentov

Zvolen 30. júna (TASR) - Technická univerzita vo Zvolene plánuje obnoviť ubytovanie v Študentskom domove Ľudovíta Štúra (ŠDĽŠ). Pre túto rekonštrukciu tak obstaráva projektovú dokumentáciu. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že celková predpokladaná hodnota zákazky je 33.300 eur bez DPH.



Ako približuje, týka sa to vnútorných priestorov ubytovacích kapacít ŠDĽŠ v bloku C na Študentskej ulici. Vypracovanie projektovej dokumentácie má byť podľa oznámenia v rozsahu pre stavebné povolenie. Modernizácia bloku má byť taká, aby zodpovedala súčasným štandardom ubytovania. V súvislosti s projektovou dokumentáciou plánuje univerzita podať žiadosť o podporu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.



Oznámenie uvádza, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 14. júla. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.