Technická univerzita vo Zvolene hľadá dodávateľa elektriny i plynu

Zvolen 12. októbra (TASR) - Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) hľadá dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že celková odhadovaná suma zákazky je 642.898 eur bez DPH.



Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa na roky 2024 a 2025. Má to byť vrátane distribúcie, prepravy, ostatných regulovaných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Kvalita má zodpovedať technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete. Zákazka sa delí na dve časti, prvou je dodávka elektriny s odhadovanou hodnotou 614.565 eur bez DPH. Druhá je na dodávku zemného plynu so sumou 28.333 eur bez DPH.



Oznámenie vo vestníku informuje o tom, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 7. novembra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. Obstarávanie sa netýka projektu financovaného z fondov Európskej únie.