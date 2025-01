Technická univerzita vo Zvolene opäť pripravuje deň otvorených dverí

Zvolen 22. januára (TASR) - Prezentácia študijných programov, univerzitných mimoškolských aktivít i prehliadka priestorov budú súčasťou Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO). Záujemcom o štúdium sa koncom januára predstavia všetky jej štyri fakulty. TASR o tom informoval Marek Štefanec z TUZVO.



Dodal, že podujatie bude v stredu 29. januára od 9.30 do 12.00 h. Drevárska fakulta okrem tradičného štúdia v odbore drevárstvo ponúka aj študijné programy, ako protipožiarna ochrana a bezpečnosť, ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu a aj dizajn nábytku a interiéru. Záujemcovia o štúdium objavia svet štruktúry dreva. "Budú môcť pozorovať kvalitu dreva pod drobnohľadom alebo sa zoznámia s využitím mikroskopických analýz v reálnej praxi," spomenul.



Fakulta ekológie a environmentalistiky záujemcom o štúdium predstaví ukážky a prezentácie unikátnych prístrojov a laboratórií. Študenti stredných škôl budú môcť preskúmať druhy vodných bezstavovcov a overiť ekotoxicitu látok v životnom prostredí. Uvidia vzácne druhy húb rastúce aj v zime. Rovnako im predstavia štúdium na fakulte, možnosti uplatnenia i prezentáciu činností študentského spolku.



Lesnícka fakulta ako jediná na Slovensku priblíži študijné odbory lesníctvo vrátane poľovníctva a manažmentu zveri i ekológie lesa. "Program ponúkne pohľad na to, ako možno manažovať les vo virtuálnej realite. Návštevníci sa môžu zoznámiť aj s možnosťami osobnostného rastu pri krúžkových aktivitách," doplnil.



Pre záujemcov o štúdium v študijnom programe výrobná technika na Fakulte techniky TUZVO budú pripravené interaktívne ukážky. "Ľudia uvidia roboty, bude súťaž v spoznávaní materiálov podľa ich štruktúry a vlastností. Budú si tiež môcť zmerať svoju silu a termokamerou sledovať teplotný záznam fyzickej aktivity," poznamenal.



TUZVO ponúka aj štúdium v študijnom programe ekonomika a manažment prírodných zdrojov, ktorý je prierezovým študijným programom naprieč viacerými fakultami. "Okrem prezentácie študijných programov sa predstavia aj univerzitné príležitosti pre mimoškolské aktivity vrátane možností športového a kultúrneho vyžitia," podotkol Štefanec s tým, že to bude aj prehliadka univerzitného kampusu, internátov a jedálne.