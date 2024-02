Technická univerzita vo Zvolene otvorila priestor pre rozvoj študentov

Zvolen 28. februára (TASR) - Miesto na štúdium, podujatia i prepojenie so zamestnávateľmi nájdu študenti v novom Welcome Hube Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). V budove Technickej univerzity vo Zvolene majú prostredie, kde môžu rozvíjať svoje zručnosti.



Ako v stredu počas otvorenia povedal predseda BBSK Ondrej Lunter, je to spolupráca univerzity so zamestnávateľmi a BBSK. Spolupracujú v ňom s firmami Continental a Kronospan zo Zvolena. Je "So zamestnávateľmi v ňom majú priamy kontakt," objasnil s tým, že firmy im môžu zadávať konkrétne projektové zámery. Priestor poskytuje univerzita, dvoch zamestnancov platí BBSK.



Jaroslav Šálka z Technickej univerzity vo Zvolene doplnil, že do budúcnosti by mohli pribudnúť aj ďalší potenciálni zamestnávatelia a škola na tom pracuje. "Máme veľa memoránd o spolupráci s firmami, ktoré sa týkajú zamerania našej univerzity. Z lesníctva, drevárstva, enviro i techniky," priblížil.



Škola dlhodobo spolupracuje aj so spoločnosťou Continental. "Je to pre nás ťažisková univerzita, keďže sídlime vo Zvolene. Spolupracujeme na viacerých úrovniach, či už na prednáškach, alebo sú to rôzne práce," informovala Kristína Kavická zo spoločnosti. Podľa nej treba zmobilizovať vzdelávací systém. Docieliť sa to dá tým, že sa budú študenti sami zapájať a že budú mať chuť vzdelávať sa a rozvíjať. Do diania v továrni ich zapájajú napríklad tým, že spolupracujú na diplomových prácach.



Denisa Klöslová, ktorá je jednou z troch konateľov Kronospan, spomenula, že pre nich je univerzita vo Zvolene strategickým partnerom. Týka sa to napríklad kandidátov pre ich pracovné pozície. "Dokážeme podporiť, čo by mohlo študentov nadchnúť, aby sme ich pritiahli k nám," povedala. Podľa nej majú skúsenosti so študentmi. "Veľakrát potrebujú iba pomoc, aby sa vedeli zorientovať a ukázať im, aké sú možnosti a ako v tomto regióne ostať," ukončila.