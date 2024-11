Univerzita vo Zvolene otvorila obnovené vývojové dielne a laboratóriá

Zvolen 25. novembra (TASR) - Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) v pondelok slávnostne otvorila zrekonštruované vývojové dielne a laboratóriá. Na ich obnovu univerzita z vlastných zdrojov použila približne 750.000 eur, slúžiť budú zamestnancom, študentom i verejnosti na výskum a vývoj v lesnícko-drevárskom sektore. Pre TASR to uviedol rektor TUZVO Rudolf Kropil.



Vývojové dielne a laboratóriá na zvolenskej univerzite fungujú viac ako päť desaťročí, myšlienka ich komplexnej obnovy sa zrodila pred približne štyrmi rokmi. V roku 2023 dielne univerzita začlenila do štruktúry Vysokoškolského lesníckeho podniku, počas osem mesiacov trvajúcej rekonštrukcie do ich obnovy investovala približne 750.000 eur.



"Celé vývojové dielne a laboratóriá majú viac ako 4000 štvorcových metrov. Majú tri základné časti, a to je časť stolárska, strojárska a časť testovania konštrukcie nábytkov. Vymenili sme tu viac ako 60 strojov, prístrojov a techník," priblížil Kropil.



Základným cieľom obnovy vývojových dielní bolo vytvoriť moderný priestor pre zamestnancov a študentov univerzity určený na praktickú výučbu, ale aj na vývoj a výskum v lesnícko-drevárskom sektore.



"Okrem toho tu majú študenti priestor, aby si zakladali startupy, aby sa učili podnikať a spolupracovať s podnikateľmi," doplnil rektor TUZVO. V rámci obnovy dielní vzniklo pre študentov aj coworkingové centrum, kde môžu po práci v dielňach vyhodnocovať svoje výsledky, diskutovať a riešiť zistené problémy.



Vznik moderných vývojových dielní a laboratórií vníma pozitívne aj podnikateľský sektor, ktorý považuje prepojenie akademickej obce, výskumu a praxe za mimoriadne dôležité. "To, čo sa tu dnes podarilo otvoriť, je dôkazom toho, že aj TUZVO má eminentný záujem na tom, aby si jej študenti a absolventi dokázali nájsť v praxi patričné uplatnenie. To najmodernejšie technické vybavenie, ktoré sa nachádza v týchto dielňach, študentov bezpochyby pripraví na to, aby sa mohli uplatniť v praxi po skončení školy," skonštatoval prezident Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky Peter Zemaník.