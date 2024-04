TU vo Zvolene plánuje obnoviť Študentský domov Ľudovíta Štúra

Zvolen 9. apríla (TASR) - Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) plánuje komplexne obnoviť svoj Študentský domov Ľudovíta Štúra. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 7.384.570 eur bez DPH.



Ako pre TASR uviedol hovorca TUZVO Ján Lichý, pre modernizáciu bloku B a C sa zmení dispozícia ubytovania. Bude to zo súčasného izbového na bunkový systém. Dve izby tak budú mať spoločnú sprchu, toaletu a umývadlo. Podľa neho úplne novým prvkom budú manželské apartmány. V rámci prác vymenia i podlahy, upravia omietky, obklady a vstupné dvere nahradia protipožiarne.



Predmetom plánovaných stavebných prác je zateplenie obvodového plášťa i obnova strešnej krytiny markízy a balkónov. Bude to aj výmena vonkajších výplní otvorov, obnovy zábradlí i odkvapových chodníkov. Súčasťou bude aj výmena svietidiel a bleskozvodu i ústredného vykurovania a elektroinštalácie. Lichý podotkol, že súčasťou sú aj opatrenia v oblasti požiarnej bezpečnosti.



Obnova budovy bude podľa neho slúžiť v prvom rade študentom TUZVO. Zabezpečí však aj potreby študentov spoločných študijných programov vytvorených v rámci spolupráce s partnermi. Komplexnú obnovu študentského domova budú financovať z plánu obnovy. Práce sú naplánované na obdobie od júna tohto roka do januára 2026. "Harmonogram prác a ich etapy sú navrhnuté s cieľom minimalizovať negatívne dosahy na proces výučby a ubytovania študentov v nasledujúcich akademických rokoch," zdôraznil.



Súbor budov internátu na Študentskej ulici 17 odovzdali do prevádzky v 60. rokoch minulého storočia. Zariadenie má kapacitu približne 600 lôžok. Jednotlivé bloky internátu až na blok D od postavenia neprešli väčšou rekonštrukciou.



Oznámenie vo vestníku pripomína, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 8. mája. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.