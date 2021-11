Technická univerzita vo Zvolene pokračuje prezenčnou výučbou

Zvolen 3. novembra (TASR) – Vzdelávanie na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO) pokračuje prezenčnou výučbou s obmedzením. Pre TASR to v stredu uviedla hovorkyňa TUZVO Ľubica Benková.



„Aj v období zaradenia okresu Zvolen do štvrtého alebo piateho stupňa rizika bude výučba na univerzite s obmedzením. Znamená to, že v miestnosti bude maximálne 20 ľudí vrátane vyučujúceho vo všetkých študijných programoch v dennej i externej forme štúdia,“ podotkla. Ako ďalej pripomenula, v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie a nárastu počtu nakazených novým koronavírusom bude doterajšia forma štúdia prehodnotená.



Technická univerzita vo Zvolene začala akademický rok 2021/2022 prezenčnou výučbou. Od začiatku však platí, že v miestnosti môže byť maximálne 20 osôb vrátane vyučujúceho vo všetkých študijných programoch v dennej i externej forme štúdia. „Prednášky, cvičenia a semináre pre viac osôb sa budú uskutočňovať online,“ spresnil rektor TUZVO Rudolf Kropil v septembri. Podľa hovorkyne v zimnom semestri tohto akademického roka na zvolenskej univerzite študuje 107 zahraničných študentov.



Od pondelka 8. novembra bude okres Zvolen v druhom stupni ohrozenia, ktorý zodpovedá bordovej farbe. Vláda SR totiž na svojom stredajšom rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.