Technická univerzita vo Zvolene pripravuje deň otvorených dverí

Zvolen 24. januára (TASR) - Prezentácia študijných programov, univerzitných mimoškolských aktivít i prehliadka priestorov budú súčasťou Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO). Záujemcom o štúdium sa koncom januára predstavia všetky jej štyri fakulty. TASR o tom v stredu informoval hovorca univerzity Ján Lichý.



Dodal, že podujatie bude v utorok 30. januára od 9.30 do 12.00 h. Drevárska fakulta okrem tradičného štúdia v odbore drevárstvo ponúka aj študijné programy ako protipožiarna ochrana a bezpečnosť, ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu a aj dizajn nábytku a interiéru. "Záujemcovia o štúdium objavia svet štruktúry dreva či navrhnú viacúčelový nábytok s jednoduchou montážou," objasnil.



Fakulta ekológie a environmentalistiky záujemcom o štúdium predstaví ukážky a prezentácie unikátnych prístrojov a laboratórií. Budú to aj ukážky záverečných a vedeckých prác v troch ponúkaných študijných programoch, a to ochrana a využívanie krajiny, ekológia a ochrana biodiverzity a forenzná a kriminalistická environmentalistika.



Výnimočné postavenie medzi slovenskými vysokými školami má podľa Lichého aj lesnícka fakulta. "Program ponúkne pohľad na to, ako možno manažovať les vo virtuálnej realite. Návštevníci sa môžu zoznámiť sa aj s možnosťami osobnostného rastu pri krúžkových aktivitách," doplnil hovorca.



Pre záujemcov o štúdium v študijnom programe výrobná technika na Fakulte techniky TUZVO budú pripravené interaktívne ukážky. "Uvidia aj stavebnicu výrobnej linky a 3D robota. Všetci si budú môcť zmerať sily pomocou snímača sily či preskúmať virtuálnu realitu," poznamenal.



TUZVO ponúka aj štúdium v študijnom programe ekonomika a manažment prírodných zdrojov, ktorý je prierezovým študijným programom naprieč viacerými fakultami.