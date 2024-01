Technická univerzita vo Zvolene pripravila Deň otvorených dverí

Zvolen 30. januára (TASR) - Prezentácia študijných programov i univerzitných mimoškolských aktivít boli súčasťou utorkového Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO). Ako TASR povedal jej rektor Rudolf Kropil, žiaci mohli vidieť aj posluchárne, aulu i študentské internáty.



Verejnosti sa predstavili jej štyri fakulty naraz, v jeden deň. "Prvýkrát v histórii je to spoločne. Niekedy to bolo individuálne v rôznych dátumoch, dnes všetko môžu záujemcovia vidieť počas jedného dňa," objasnil s tým, že univerzita má okolo 70 študijných programov. Sú z oblasti lesníctva, ekológie i techniky.



Pre záujemcov o štúdium na Fakulte techniky TUZVO pripravili interaktívne ukážky. Boli to napríklad 3D robot i kamera, ktorá sníma rôzne povrchy z rôznych materiálov. Študentom slúži na praktické ukážky v rámci cvičení. Všetci si takisto mohli zmerať sily pomocou snímača sily. Fakulta ekológie a environmentalistiky predstavila ukážky a prezentácie unikátnych prístrojov a laboratórií.



Na to, že vysokoškolský život nie je iba o štúdiu, upozornil prorektor pre vonkajšie vzťahy Branislav Olah. "Fungujú u nás tradičné krúžky pri Lesníckej fakulte, zapojiť sa do nich môžu zapojiť všetci študenti univerzity. Sú to napríklad poľovnícky a sokoliarsky," spomenul. Dodal, že univerzita má aj svoj akademický folklórny súbor Poľana.



Rektor uviedol, že vo Zvolene majú pre študentov TUZVO viac ako 1200 ubytovacích lôžok. "Záujem tých, ktorí sú vzdialenejší, pokrývame. Niektoré miesta ponúkame aj pre vysoké školy v Banskej Bystrici," spresnil.



Na Deň otvorených dverí TUZVO sa prišiel v utorok pozrieť aj Benjamín Mikuláš z elektrotechnickej strednej školy v Banskej Bystrici. "Záujem mám o ekonomiku a manažment. Páči sa mi tu, je to zaujímavé, musím si však premyslieť, akú školu si vyberiem," poznamenal.



Ďalšími fakultami TUZVO sú Drevárska a Lesnícka fakulta. TUZVO ponúka aj štúdium v študijnom programe ekonomika a manažment prírodných zdrojov, ktorý je prierezovým študijným programom naprieč viacerými fakultami.