Technická univerzita vo Zvolene pripravila deň otvorených dverí

Zvolen 29. januára (TASR) - Prezentácia študijných programov i univerzitných mimoškolských aktivít boli súčasťou dňa otvorených dverí na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO). Ako TASR informoval Marek Štefanec z TUZVO, na podujatí sa v stredu zúčastnilo približne 500 záujemcov.



Dodal, že ľudia mohli vidieť aj posluchárne, jedáleň, aulu i študentské internáty. Poznamenal, že vysokoškolský život nie je iba o štúdiu a účastníkom počas stredy predstavili i krúžky. Zapojiť sa do nich môžu všetci študenti univerzity. Sú to napríklad poľovnícky a sokoliarsky, TUZVO má aj svoj akademický folklórny súbor Poľana.



Verejnosti sa počas akcie na univerzite predstavili jej štyri fakulty naraz, v jeden deň. Drevárska fakulta okrem tradičného štúdia v odbore drevárstvo ponúka aj študijné programy ako protipožiarna ochrana a bezpečnosť, ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu a aj dizajn nábytku a interiéru.



Fakulta ekológie a environmentalistiky záujemcom o štúdium predstavila ukážky a prezentácie unikátnych prístrojov a laboratórií. Študenti stredných škôl mohli preskúmať druhy vodných bezstavovcov a overiť ekotoxicitu látok v životnom prostredí. Videli aj vzácne druhy húb rastúce i v zime. Rovnako im predstavili štúdium na fakulte, možnosti uplatnenia i prezentáciu činností študentského spolku.



Lesnícka fakulta ako jediná na Slovensku priblížila študijné odbory lesníctvo vrátane poľovníctva a manažmentu zveri i ekológie lesa. "Program ponúkol pohľad na to, ako možno manažovať les vo virtuálnej realite. Návštevníci sa mohli zoznámiť aj s možnosťami osobnostného rastu pri krúžkových aktivitách," doplnil.



Pre záujemcov o štúdium v študijnom programe výrobná technika na Fakulte techniky TUZVO boli pripravené interaktívne ukážky. "Ľudia uvideli roboty, bola súťaž v spoznávaní materiálov podľa ich štruktúry a vlastností. Mohli si tiež môcť zmerať svoju silu a termokamerou sledovať teplotný záznam fyzickej aktivity," poznamenal.



TUZVO ponúka aj štúdium v študijnom programe ekonomika a manažment prírodných zdrojov, ktorý je prierezovým študijným programom naprieč viacerými fakultami. "Okrem prezentácie študijných programov sa predstavili aj univerzitné príležitosti pre športové a kultúrne vyžitie," podotkol Štefanec.